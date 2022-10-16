https://ria.ru/20221016/voennye-1824408573.html
ВС России уничтожили свыше 250 бойцов ВСУ на Криворожском направлении
ВС России уничтожили свыше 250 бойцов ВСУ на Криворожском направлении - РИА Новости, 16.10.2022
ВС России уничтожили свыше 250 бойцов ВСУ на Криворожском направлении
В боях на Криворожском направлении убиты свыше 250 украинских военных, такие данные приводит российское Минобороны. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:17
2022-10-16T14:17
2022-10-16T20:44
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В боях на Криворожском направлении убиты свыше 250 украинских военных, такие данные приводит российское Минобороны."В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.ВСУ попытались прорвать оборону российских войск в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки под Херсоном, наступление отбивали три батальона, в том числе один танковый.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20221016/kherson-1824407795.html
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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова.
2022-10-16T14:17
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россия, кривой рог, украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кривой Рог, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
14:17 16.10.2022 (обновлено: 20:44 16.10.2022)
ВС России уничтожили свыше 250 бойцов ВСУ на Криворожском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили свыше 250 украинских военных на Криворожском направлении