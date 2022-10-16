Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии рассказали о национальных консультациях по санкционной политике - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/vengriya-1824413536.html
В Венгрии рассказали о национальных консультациях по санкционной политике
В Венгрии рассказали о национальных консультациях по санкционной политике - РИА Новости, 16.10.2022
В Венгрии рассказали о национальных консультациях по санкционной политике
Власти Венгрии ожидают, что если несколько миллионов граждан страны в ходе национальных консультаций о санкциях выскажутся против них, это сможет заставить... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T15:03
2022-10-16T15:03
виктор орбан
владимир путин
венгрия
россия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/32/1563833281_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_500f8f32e73d35e9a793f6d825cd7951.jpg
БУДАПЕШТ, 16 окт - РИА Новости. Власти Венгрии ожидают, что если несколько миллионов граждан страны в ходе национальных консультаций о санкциях выскажутся против них, это сможет заставить Евросоюз изменить санкционную политику, заявил директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик."Санкционный порядок просто разрушает экономику Европы... Поэтому мы ожидаем от национальных консультаций, что мнение нескольких миллионов венгров может вынудить (ЕС) изменить санкционную политику", - сказал Холлик в эфире радио Kossuth.Холлик напомнил, что власти Венгрии уже обращались к такому способу изучения общественного мнения ранее, например, выясняя отношение граждан к введению миграционных квот для стран Евросоюза или мерам борьбы с пандемией COVID-19.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы Евросоюз изменил санкционную политикуНациональные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221014/sanktsii-1824099419.html
https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823718461.html
венгрия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/32/1563833281_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_96fc6a033d153cf2dd7da10ea119b4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор орбан, владимир путин, венгрия, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
Виктор Орбан, Владимир Путин, Венгрия, Россия, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России
15:03 16.10.2022
 
В Венгрии рассказали о национальных консультациях по санкционной политике

В Венгрии заявили, что миллионы граждан могут заставить ЕС изменить санкционную политику

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 16 окт - РИА Новости. Власти Венгрии ожидают, что если несколько миллионов граждан страны в ходе национальных консультаций о санкциях выскажутся против них, это сможет заставить Евросоюз изменить санкционную политику, заявил директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик.
"Санкционный порядок просто разрушает экономику Европы... Поэтому мы ожидаем от национальных консультаций, что мнение нескольких миллионов венгров может вынудить (ЕС) изменить санкционную политику", - сказал Холлик в эфире радио Kossuth.
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 16:24
Венгрия опубликовала вопросы о санкциях, которые задаст своим гражданам
Холлик напомнил, что власти Венгрии уже обращались к такому способу изучения общественного мнения ранее, например, выясняя отношение граждан к введению миграционных квот для стран Евросоюза или мерам борьбы с пандемией COVID-19.
"Я уверен, что если миллионы венгров выскажут свое мнение о санкциях - точно так же, как мы видели об обязательной квоте (для мигрантов) - Брюссель не сможет это игнорировать", - сказал Холлик.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы Евросоюз изменил санкционную политику
Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:12
МИД Венгрии надеется на снятие санкций при установлении мира на Украине
 
Виктор ОрбанВладимир ПутинВенгрияРоссияЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала