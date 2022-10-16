https://ria.ru/20221016/vengriya-1824413536.html

В Венгрии рассказали о национальных консультациях по санкционной политике

В Венгрии рассказали о национальных консультациях по санкционной политике - РИА Новости, 16.10.2022

В Венгрии рассказали о национальных консультациях по санкционной политике

Власти Венгрии ожидают, что если несколько миллионов граждан страны в ходе национальных консультаций о санкциях выскажутся против них, это сможет заставить... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T15:03

2022-10-16T15:03

2022-10-16T15:03

виктор орбан

владимир путин

венгрия

россия

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 16 окт - РИА Новости. Власти Венгрии ожидают, что если несколько миллионов граждан страны в ходе национальных консультаций о санкциях выскажутся против них, это сможет заставить Евросоюз изменить санкционную политику, заявил директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик."Санкционный порядок просто разрушает экономику Европы... Поэтому мы ожидаем от национальных консультаций, что мнение нескольких миллионов венгров может вынудить (ЕС) изменить санкционную политику", - сказал Холлик в эфире радио Kossuth.Холлик напомнил, что власти Венгрии уже обращались к такому способу изучения общественного мнения ранее, например, выясняя отношение граждан к введению миграционных квот для стран Евросоюза или мерам борьбы с пандемией COVID-19.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы Евросоюз изменил санкционную политикуНациональные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221014/sanktsii-1824099419.html

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823718461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор орбан, владимир путин, венгрия, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии