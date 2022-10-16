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Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол - РИА Новости, 16.10.2022
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Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол
Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол - РИА Новости, 16.10.2022
Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол
Маврикий подписал ряд соглашений с Россией в сферах рыболовства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования и заинтересован в покупке российских... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:35
2022-10-16T10:39
экономика
маврикий
россия
северный кавказ
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Маврикий подписал ряд соглашений с Россией в сферах рыболовства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования и заинтересован в покупке российских удобрений, сказал посол республики в РФ Джанке Хесвар."Маврикий уже подписал соглашения с РФ по многим аспектам: рыболовство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Это те направления, которые Маврикий и Россия могут развивать", - сказал он журналистам.По его словам, в области сельского хозяйства Маврикий интересуется закупками российских удобрений."Я слышал, что Северный Кавказ является регионом, который экспортирует мясо, а также слышал об удобрениях. Все эти товары могут быть предметами торговли", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20221016/mavrikiy-1824378514.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/mavrikiy-1823715634.html
маврикий
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экономика, маврикий, россия, северный кавказ
Экономика, Маврикий, Россия, Северный Кавказ
10:35 16.10.2022 (обновлено: 10:39 16.10.2022)
 
Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол

Посол Маврикия Хесвар: республика заинтересована в покупке российских удобрений

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Маврикий подписал ряд соглашений с Россией в сферах рыболовства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования и заинтересован в покупке российских удобрений, сказал посол республики в РФ Джанке Хесвар.
"Маврикий уже подписал соглашения с РФ по многим аспектам: рыболовство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Это те направления, которые Маврикий и Россия могут развивать", - сказал он журналистам.
Остров Маврикий - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
10:16
Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол
По его словам, в области сельского хозяйства Маврикий интересуется закупками российских удобрений.
"Я слышал, что Северный Кавказ является регионом, который экспортирует мясо, а также слышал об удобрениях. Все эти товары могут быть предметами торговли", - отметил дипломат.
Стенд платежной системы МИР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:06В мире
Посол: Маврикий может ввести в оборот карты "Мир"
 
ЭкономикаМаврикийРоссияСеверный Кавказ
 
 
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