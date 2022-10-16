https://ria.ru/20221016/udobreniya-1824380328.html

Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол

Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол - РИА Новости, 16.10.2022

Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол

Маврикий подписал ряд соглашений с Россией в сферах рыболовства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования и заинтересован в покупке российских... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:35

2022-10-16T10:35

2022-10-16T10:39

экономика

маврикий

россия

северный кавказ

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Маврикий подписал ряд соглашений с Россией в сферах рыболовства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования и заинтересован в покупке российских удобрений, сказал посол республики в РФ Джанке Хесвар."Маврикий уже подписал соглашения с РФ по многим аспектам: рыболовство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Это те направления, которые Маврикий и Россия могут развивать", - сказал он журналистам.По его словам, в области сельского хозяйства Маврикий интересуется закупками российских удобрений."Я слышал, что Северный Кавказ является регионом, который экспортирует мясо, а также слышал об удобрениях. Все эти товары могут быть предметами торговли", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20221016/mavrikiy-1824378514.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/mavrikiy-1823715634.html

маврикий

россия

северный кавказ

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, маврикий, россия, северный кавказ