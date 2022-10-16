https://ria.ru/20221016/udobreniya-1824380328.html
Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол
Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол - РИА Новости, 16.10.2022
Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол
Маврикий подписал ряд соглашений с Россией в сферах рыболовства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования и заинтересован в покупке российских... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:35
2022-10-16T10:35
2022-10-16T10:39
экономика
маврикий
россия
северный кавказ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_1afdc53735d2d7965350240dbf1cec3e.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Маврикий подписал ряд соглашений с Россией в сферах рыболовства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования и заинтересован в покупке российских удобрений, сказал посол республики в РФ Джанке Хесвар."Маврикий уже подписал соглашения с РФ по многим аспектам: рыболовство, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Это те направления, которые Маврикий и Россия могут развивать", - сказал он журналистам.По его словам, в области сельского хозяйства Маврикий интересуется закупками российских удобрений."Я слышал, что Северный Кавказ является регионом, который экспортирует мясо, а также слышал об удобрениях. Все эти товары могут быть предметами торговли", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20221016/mavrikiy-1824378514.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/mavrikiy-1823715634.html
маврикий
россия
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1b49336e53829e8aa63f423bfdcc18a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, маврикий, россия, северный кавказ
Экономика, Маврикий, Россия, Северный Кавказ
10:35 16.10.2022 (обновлено: 10:39 16.10.2022)
Маврикий заинтересован в российских удобрениях, заявил посол
Посол Маврикия Хесвар: республика заинтересована в покупке российских удобрений