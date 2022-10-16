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В Костромской области завели уголовное дело по факту убийства полицейского - РИА Новости, 16.10.2022
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В Костромской области завели уголовное дело по факту убийства полицейского
В Костромской области завели уголовное дело по факту убийства полицейского - РИА Новости, 16.10.2022
В Костромской области завели уголовное дело по факту убийства полицейского
Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого, застрелившего сотрудника полиции, ранее судимого 64-летнего... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T01:32
2022-10-16T01:32
происшествия
костромская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого, застрелившего сотрудника полиции, ранее судимого 64-летнего жителя села Георгиевское, сообщает Следственный комитет.Отмечается, что дело подозреваемого соответствует статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину после сообщения о ссоре в селе Георгиевское, однако при сопровождении его в патрульный автомобиль мужчина выстрелил в полицейского и скрылся с места происшествия. Сотрудник в результате полученного ранения скончался. Вскоре подозреваемый был задержан."По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
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происшествия, костромская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Костромская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
01:32 16.10.2022
 
В Костромской области завели уголовное дело по факту убийства полицейского

В Костромской области завели уголовное дело после того, как дебошир застрелил полицейского

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкНочное дежурство наряда полиции
Ночное дежурство наряда полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Ночное дежурство наряда полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого, застрелившего сотрудника полиции, ранее судимого 64-летнего жителя села Георгиевское, сообщает Следственный комитет.
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело подозреваемого соответствует статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину после сообщения о ссоре в селе Георгиевское, однако при сопровождении его в патрульный автомобиль мужчина выстрелил в полицейского и скрылся с места происшествия. Сотрудник в результате полученного ранения скончался. Вскоре подозреваемый был задержан.
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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ПроисшествияКостромская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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