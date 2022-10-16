https://ria.ru/20221016/ubiystvo-1824354715.html

В Костромской области завели уголовное дело по факту убийства полицейского

В Костромской области завели уголовное дело по факту убийства полицейского - РИА Новости, 16.10.2022

В Костромской области завели уголовное дело по факту убийства полицейского

Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого, застрелившего сотрудника полиции, ранее судимого 64-летнего... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T01:32

2022-10-16T01:32

2022-10-16T01:32

происшествия

костромская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого, застрелившего сотрудника полиции, ранее судимого 64-летнего жителя села Георгиевское, сообщает Следственный комитет.Отмечается, что дело подозреваемого соответствует статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину после сообщения о ссоре в селе Георгиевское, однако при сопровождении его в патрульный автомобиль мужчина выстрелил в полицейского и скрылся с места происшествия. Сотрудник в результате полученного ранения скончался. Вскоре подозреваемый был задержан."По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221007/izbienie-1822214691.html

костромская область

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происшествия, костромская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)