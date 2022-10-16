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Миллер допустил перенаправление газа для "Северных потоков" через Турцию - РИА Новости, 16.10.2022
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Миллер допустил перенаправление газа для "Северных потоков" через Турцию
Миллер допустил перенаправление газа для "Северных потоков" через Турцию - РИА Новости, 16.10.2022
Миллер допустил перенаправление газа для "Северных потоков" через Турцию
Объемы газа, выпавшие из-за диверсии на "Северных потоках", можно будет перенаправить через турецкий хаб, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:46
2022-10-16T16:13
экономика
алексей миллер
павел зарубин
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Объемы газа, выпавшие из-за диверсии на "Северных потоках", можно будет перенаправить через турецкий хаб, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Отвечая на вопрос о том, возможно ли перенаправить через будущий хаб все северные объемы, он подчеркнул, что "нет ничего невозможного".Миллер напомнил, что в "Газпроме" есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток", который свернули и впоследствии превратили в "Турецкий поток". "Южный поток" первоначально планировался на мощность 63 миллиарда кубометров газа. Глава "Газпрома" подчеркнул, что даже если речь идет о технической документации проработки трассы, то в рамках того проекта в свое время все уже было сделано.В минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве озвучил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.Позже на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.
https://radiosputnik.ria.ru/20221016/khab-1824395071.html
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экономика, алексей миллер, павел зарубин, владимир путин, турция, черное море, россия, газпром, южный поток, северный поток, турецкий поток
Экономика, Алексей Миллер, Павел Зарубин, Владимир Путин, Турция, Черное море, Россия, Газпром, Южный поток, Северный поток, Турецкий поток
14:46 16.10.2022 (обновлено: 16:13 16.10.2022)
 
Миллер допустил перенаправление газа для "Северных потоков" через Турцию

Миллер допустил, что через турецкий хаб можно перенаправить газ для "Северных потоков"

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Объемы газа, выпавшие из-за диверсии на "Северных потоках", можно будет перенаправить через турецкий хаб, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на "Северных потоках", поэтому это могут быть значительные объемы", — уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли перенаправить через будущий хаб все северные объемы, он подчеркнул, что "нет ничего невозможного".
Миллер напомнил, что в "Газпроме" есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток", который свернули и впоследствии превратили в "Турецкий поток". "Южный поток" первоначально планировался на мощность 63 миллиарда кубометров газа. Глава "Газпрома" подчеркнул, что даже если речь идет о технической документации проработки трассы, то в рамках того проекта в свое время все уже было сделано.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 12:32В мире
СМИ: ученые из Турции подготовили проект газового хаба до заявления Путина
В минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве озвучил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.
Позже на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.
Путин: одна ветка Северного потока – 2 в рабочем состоянии, но решение о ее запуске не принимается - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 15:41
Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаАлексей МиллерПавел ЗарубинВладимир ПутинТурцияЧерное мореРоссияГазпромЮжный потокСеверный потокТурецкий поток
 
 
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