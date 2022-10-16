https://ria.ru/20221016/turtsiya-1824412035.html

Миллер допустил перенаправление газа для "Северных потоков" через Турцию

Миллер допустил перенаправление газа для "Северных потоков" через Турцию - РИА Новости, 16.10.2022

Миллер допустил перенаправление газа для "Северных потоков" через Турцию

Объемы газа, выпавшие из-за диверсии на "Северных потоках", можно будет перенаправить через турецкий хаб, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:46

2022-10-16T14:46

2022-10-16T16:13

экономика

алексей миллер

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Объемы газа, выпавшие из-за диверсии на "Северных потоках", можно будет перенаправить через турецкий хаб, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Отвечая на вопрос о том, возможно ли перенаправить через будущий хаб все северные объемы, он подчеркнул, что "нет ничего невозможного".Миллер напомнил, что в "Газпроме" есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток", который свернули и впоследствии превратили в "Турецкий поток". "Южный поток" первоначально планировался на мощность 63 миллиарда кубометров газа. Глава "Газпрома" подчеркнул, что даже если речь идет о технической документации проработки трассы, то в рамках того проекта в свое время все уже было сделано.В минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве озвучил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.Позже на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров, реакция Турции была "весьма положительная, заинтересованная". Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.

https://radiosputnik.ria.ru/20221016/khab-1824395071.html

https://ria.ru/20221014/gazoprovod-1824079549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, алексей миллер, павел зарубин, владимир путин, турция, черное море, россия, газпром, южный поток, северный поток, турецкий поток