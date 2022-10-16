https://ria.ru/20221016/turtsiya-1824402170.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на шахте

Патриарх Кирилл выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на шахте - РИА Новости, 16.10.2022

Патриарх Кирилл выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на шахте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и семьям погибших и пострадавших в связи с аварией на угольной... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:37

2022-10-16T13:37

2022-10-16T13:37

в мире

патриарх кирилл (владимир гундяев)

турция

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 окт- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и семьям погибших и пострадавших в связи с аварией на угольной шахте на севере Турции.Взрыв в шахте произошел в пятницу вечером в провинции Бартын на севере Турции. Погиб 41 человек.“С большой скорбью узнал об аварии на угольной шахте, произошедшей на севере Турции в провинции Бартын и повлекшей гибель многих людей. Примите мои искренние соболезнования в связи с этой трагедией. Прошу Вас передать слова утешения и поддержки семьям погибших и пострадавших, раненым - пожелания скорейшего выздоровления, а всем тем, кто трудится сейчас над разбором завалов, - мужества и крепости сил”, - говорится в соболезновании патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

https://ria.ru/20221015/shakhta-1824282895.html

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, патриарх кирилл (владимир гундяев), турция, русская православная церковь