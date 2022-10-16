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Патриарх Кирилл выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на шахте - РИА Новости, 16.10.2022
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на шахте
Патриарх Кирилл выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на шахте - РИА Новости, 16.10.2022
Патриарх Кирилл выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на шахте
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и семьям погибших и пострадавших в связи с аварией на угольной... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:37
2022-10-16T13:37
в мире
патриарх кирилл (владимир гундяев)
турция
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 окт- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и семьям погибших и пострадавших в связи с аварией на угольной шахте на севере Турции.Взрыв в шахте произошел в пятницу вечером в провинции Бартын на севере Турции. Погиб 41 человек.“С большой скорбью узнал об аварии на угольной шахте, произошедшей на севере Турции в провинции Бартын и повлекшей гибель многих людей. Примите мои искренние соболезнования в связи с этой трагедией. Прошу Вас передать слова утешения и поддержки семьям погибших и пострадавших, раненым - пожелания скорейшего выздоровления, а всем тем, кто трудится сейчас над разбором завалов, - мужества и крепости сил”, - говорится в соболезновании патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
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в мире, патриарх кирилл (владимир гундяев), турция, русская православная церковь
В мире, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Турция, Русская православная церковь
13:37 16.10.2022
 
Патриарх Кирилл выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на шахте

Патриарх Кирилл соболезнует Эрдогану в связи с гибелью людей при аварии на шахте

© AP Photo / Khalil HamraРодственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв
Родственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Родственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и семьям погибших и пострадавших в связи с аварией на угольной шахте на севере Турции.
Взрыв в шахте произошел в пятницу вечером в провинции Бартын на севере Турции. Погиб 41 человек.
“С большой скорбью узнал об аварии на угольной шахте, произошедшей на севере Турции в провинции Бартын и повлекшей гибель многих людей. Примите мои искренние соболезнования в связи с этой трагедией. Прошу Вас передать слова утешения и поддержки семьям погибших и пострадавших, раненым - пожелания скорейшего выздоровления, а всем тем, кто трудится сейчас над разбором завалов, - мужества и крепости сил”, - говорится в соболезновании патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Родственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 15:20
Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41
 
В миреПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ТурцияРусская православная церковь
 
 
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