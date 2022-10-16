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СМИ: британские консерваторы обсудят будущее Трасс - РИА Новости, 16.10.2022
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СМИ: британские консерваторы обсудят будущее Трасс
СМИ: британские консерваторы обсудят будущее Трасс - РИА Новости, 16.10.2022
СМИ: британские консерваторы обсудят будущее Трасс
Высокопоставленные депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят в понедельник будущее премьер-министра страны Лиз Трасс, сообщила газета Guardian. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T04:00
2022-10-16T04:02
в мире
лиз трасс
джереми хант
риши сунак
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Высокопоставленные депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят в понедельник будущее премьер-министра страны Лиз Трасс, сообщила газета Guardian.По информации газеты, некоторые из депутатов-консерваторов хотят, чтобы Трасс подала в отставку в течение нескольких дней."Некоторые грозятся публично призвать Трасс уйти в отставку после провала ее программы по снижению налогов", - пишет издание.Согласно данным издания, встречу организуют сторонники Риши Сунака, который был соперником Трасс на выборах главы партии и премьер-министра. Сообщается, что приглашения получили от 15 до 20 экс-министров и ряд других высокопоставленных членов британского парламента от Консервативной партии.Ранее бывший глава британского минфина Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе премьера Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221016/trass-1824352993.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221015/trass-1824249823.html
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в мире, лиз трасс, джереми хант, риши сунак, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Джереми Хант, Риши Сунак, Великобритания
04:00 16.10.2022 (обновлено: 04:02 16.10.2022)
 
СМИ: британские консерваторы обсудят будущее Трасс

Guardian: депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят будущее премьера Лиз Трасс

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Высокопоставленные депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят в понедельник будущее премьер-министра страны Лиз Трасс, сообщила газета Guardian.
По информации газеты, некоторые из депутатов-консерваторов хотят, чтобы Трасс подала в отставку в течение нескольких дней.
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"Некоторые грозятся публично призвать Трасс уйти в отставку после провала ее программы по снижению налогов", - пишет издание.
Согласно данным издания, встречу организуют сторонники Риши Сунака, который был соперником Трасс на выборах главы партии и премьер-министра. Сообщается, что приглашения получили от 15 до 20 экс-министров и ряд других высокопоставленных членов британского парламента от Консервативной партии.
Ранее бывший глава британского минфина Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе премьера Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
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