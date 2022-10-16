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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/svatovo-1824474574.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска в 20:10 обстреляли Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T22:43
2022-10-16T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в 20:10 обстреляли Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины в 20:10 зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824420948.html
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в мире, сватово, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
22:43 16.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

В ЛНР сообщили об обстреле населенного пункта Сватово со стороны украинских войск

© Фото : Генеральная прокуратура ЛНРПоследствия обстрела в ЛНР со стороны украинских войск
Последствия обстрела в ЛНР со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Фото : Генеральная прокуратура ЛНР
Последствия обстрела в ЛНР со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в 20:10 обстреляли Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины в 20:10 зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:20Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.10.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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