https://ria.ru/20221016/svatovo-1824474574.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска в 20:10 обстреляли Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T22:43
2022-10-16T22:43
2022-10-16T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в 20:10 обстреляли Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины в 20:10 зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, сватово, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
В ЛНР сообщили об обстреле населенного пункта Сватово со стороны украинских войск