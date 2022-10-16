https://ria.ru/20221016/svatovo-1824474574.html

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2022

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска в 20:10 обстреляли Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T22:43

2022-10-16T22:43

2022-10-16T22:43

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в 20:10 обстреляли Сватово в ЛНР, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины в 20:10 зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824420948.html

сватово

украина

луганская народная республика

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в мире, сватово, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины