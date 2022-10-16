Спецоперация, 16 октября: новые удары по украинским объектам энергетики
Спецоперация, 16 октября: ВС России вновь нанесли удары по объектам энергетики на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийский бомбардировщик Су-34 вылетает с аэродрома
Российский бомбардировщик Су-34 вылетает с аэродрома. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минобороны сообщило в воскресенье о том, что были вновь нанесены удары по объектам энергетики и военного управления Украины, "цели ударов достигнуты".
Также российские войска отразили атаки украинских войск на андреевском и николаевском направлениях и сорвали сорвали попытку наступления войск на купянском направлении, отчитались в ведомстве.
Ход операции
Российские войска также отразили атаки противника на андреевском и николаевском направлениях, уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре радиолокационные станции "Зоопарк" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
На купянском направлении российские войска сорвали попытку наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области, уничтожено до 50 украинских военнослужащих.
Кроме того, сообщили в Минобороны, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена сооруженная войсками Украины переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
Также, сообщили в МО РФ, на краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ пресекли попытки войск Украины форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
В районе Торского лесничества поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся в направлении населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, уничтожено более 20 украинских военнослужащих, заявили в ведомстве.
На Запорожском направлении за сутки ВС РФ овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное в ДНР, уничтожено более 40 украинских военнослужащих.
Также российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников над населенными пунктами Никольское, Благовещенка, Андреевка Донецкой народной республики, Куземовка Луганской народной республики, Подгорное Запорожской области, Суханово, Старица, Чаривное, Максима Горького, Куйбышево Херсонской области.
За сутки было перехвачено восемь снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Херсонской области.
Вокруг операции
Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщили в СК. Военные следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
В субботу Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. В результате произошедшего 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь, террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены, отметили в оборонном ведомстве.
Число пострадавших мирных жителей при обстреле здания городской администрации Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
В воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщило, что здание городской администрации Донецка было повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам властей, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району. Количество пострадавших при обстреле, по данным на вечер воскресенья, составляло 4 человека.