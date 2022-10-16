https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824420948.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T16:20

2022-10-16T16:20

2022-10-16T16:20

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки противника на Краснолиманском, Николаево-Криворожском и Купянском направлениях. В течение суток Вооруженные Силы России продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов украинской армии. Ликвидированы три пункта управления, 141 район скопления живой силы и техники, 42 артиллерийских расчета, пять складов боеприпасов, четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ "Зоопарк" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Истребительная авиация и средства ПВО сбили 11 беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 870 реактивных систем залпового огня, 5830 танков и других бронемашин, 3480 орудий полевой артиллерии и 6595 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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