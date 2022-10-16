https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824409551.html
Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости, 16.10.2022
Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
На краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ пресекли попытки войск Украины форсировать реку, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:24
2022-10-16T14:24
2022-10-16T14:24
безопасность
россия
украина
кировск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ пресекли попытки войск Украины форсировать реку, сказали в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем российской артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся в направлении населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221016/voennye-1824408573.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, кировск, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Украина, Кировск, Вооруженные силы Украины
Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
Минобороны: на Краснолиманском направлении попытки ВСУ форсировать реку были пресечены