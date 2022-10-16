https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824409551.html

Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец

Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости, 16.10.2022

Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец

На краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ пресекли попытки войск Украины форсировать реку, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:24

2022-10-16T14:24

2022-10-16T14:24

безопасность

россия

украина

кировск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ пресекли попытки войск Украины форсировать реку, сказали в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем российской артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся в направлении населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221016/voennye-1824408573.html

россия

украина

кировск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, кировск, вооруженные силы украины