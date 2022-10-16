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Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости, 16.10.2022
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Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец - РИА Новости, 16.10.2022
Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
На краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ пресекли попытки войск Украины форсировать реку, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:24
2022-10-16T14:24
безопасность
россия
украина
кировск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ пресекли попытки войск Украины форсировать реку, сказали в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем российской артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся в направлении населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля", - сказали в ведомстве.
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россия
украина
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безопасность, россия, украина, кировск, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Украина, Кировск, Вооруженные силы Украины
14:24 16.10.2022
 
Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец

Минобороны: на Краснолиманском направлении попытки ВСУ форсировать реку были пресечены

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ пресекли попытки войск Украины форсировать реку, сказали в Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем российской артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся в направлении населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля", - сказали в ведомстве.
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