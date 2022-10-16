https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824409012.html
Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления
Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления - РИА Новости, 16.10.2022
Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:20
2022-10-16T14:20
2022-10-16T14:20
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка Донецкой народной республики, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141-м районе", - говорится в документе.Отмечается, что уничтожено пять складов боеприпасов в Херсонской области и ДНР, а также на территории судоремонтного завода в Запорожье.
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824408284.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, херсонская область
В мире, Россия, Харьковская область, Херсонская область
Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления
Минобороны авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления и пять складов