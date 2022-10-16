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Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления - РИА Новости, 16.10.2022
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Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления
Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления - РИА Новости, 16.10.2022
Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:20
2022-10-16T14:20
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка Донецкой народной республики, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141-м районе", - говорится в документе.Отмечается, что уничтожено пять складов боеприпасов в Херсонской области и ДНР, а также на территории судоремонтного завода в Запорожье.
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в мире, россия, харьковская область, херсонская область
В мире, Россия, Харьковская область, Херсонская область
14:20 16.10.2022
 
Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления

Минобороны авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления и пять складов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52
Ударные вертолеты Ка-52 - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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Ударные вертолеты Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка Донецкой народной республики, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141-м районе", - говорится в документе.
Отмечается, что уничтожено пять складов боеприпасов в Херсонской области и ДНР, а также на территории судоремонтного завода в Запорожье.
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