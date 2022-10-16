https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824409012.html

Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления

Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления - РИА Новости, 16.10.2022

Авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:20

2022-10-16T14:20

2022-10-16T14:20

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка Донецкой народной республики, Новоосиново Харьковской области, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 141-м районе", - говорится в документе.Отмечается, что уничтожено пять складов боеприпасов в Херсонской области и ДНР, а также на территории судоремонтного завода в Запорожье.

https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824408284.html

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харьковская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьковская область, херсонская область