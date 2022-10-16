https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824408284.html
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 16.10.2022
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:15
2022-10-16T14:15
2022-10-16T14:15
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Никольское, Благовещенка, Андреевка Донецкой народной республики, Куземовка Луганской народной республики, Подгорное Запорожской области, Суханово, Старица, Чаривное, Максима Горького, Куйбышево Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки было перехвачено восемь снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, максим горький, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
В мире, Максим Горький, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО