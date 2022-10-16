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Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 16.10.2022
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Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 16.10.2022
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:15
2022-10-16T14:15
в мире
максим горький
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Никольское, Благовещенка, Андреевка Донецкой народной республики, Куземовка Луганской народной республики, Подгорное Запорожской области, Суханово, Старица, Чаривное, Максима Горького, Куйбышево Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки было перехвачено восемь снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Херсонской области.
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в мире, максим горький, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
В мире, Максим Горький, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
14:15 16.10.2022
 
Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОдин из украинских беспилотных летательных аппаратов
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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Один из украинских беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Никольское, Благовещенка, Андреевка Донецкой народной республики, Куземовка Луганской народной республики, Подгорное Запорожской области, Суханово, Старица, Чаривное, Максима Горького, Куйбышево Херсонской области", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, за сутки было перехвачено восемь снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Херсонской области.
 
В миреМаксим ГорькийРоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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