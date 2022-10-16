https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824408284.html

Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО

Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 16.10.2022

Российская ПВО сбила 11 украинских дронов и восемь снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:15

2022-10-16T14:15

2022-10-16T14:15

в мире

максим горький

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херсонская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Никольское, Благовещенка, Андреевка Донецкой народной республики, Куземовка Луганской народной республики, Подгорное Запорожской области, Суханово, Старица, Чаривное, Максима Горького, Куйбышево Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки было перехвачено восемь снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, максим горький, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины