https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824380215.html
ВСУ потеряли за сутки до 45 человек, сообщили в ЛНР
ВСУ потеряли за сутки до 45 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2022
ВСУ потеряли за сутки до 45 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек личного состава, шесть БТР и пять единиц специальной автомобильной техники, заявила в пятницу... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:35
2022-10-16T10:35
2022-10-16T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек личного состава, шесть БТР и пять единиц специальной автомобильной техники, заявила в пятницу Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; одна долговременная огневая точка; шесть бронетранспортёров; пять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.В субботу ведомство заявило, что украинские войска потеряли до 40 человек личного состава, танк и три артиллерийские установки.
https://ria.ru/20221015/dnr-1824247197.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
ВСУ потеряли за сутки до 45 человек, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли за сутки до 45 человек и шесть БТР