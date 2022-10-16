https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824380215.html

ВСУ потеряли за сутки до 45 человек, сообщили в ЛНР

ВСУ потеряли за сутки до 45 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2022

ВСУ потеряли за сутки до 45 человек, сообщили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек личного состава, шесть БТР и пять единиц специальной автомобильной техники, заявила в пятницу... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:35

2022-10-16T10:35

2022-10-16T10:35

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек личного состава, шесть БТР и пять единиц специальной автомобильной техники, заявила в пятницу Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; одна долговременная огневая точка; шесть бронетранспортёров; пять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.В субботу ведомство заявило, что украинские войска потеряли до 40 человек личного состава, танк и три артиллерийские установки.

https://ria.ru/20221015/dnr-1824247197.html

луганская народная республика

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика