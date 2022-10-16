https://ria.ru/20221016/soveschanie-1824431599.html

В Кремле подтвердили, что Путин проведет еженедельное совещание с Совбезом

В Кремле подтвердили, что Путин проведет еженедельное совещание с Совбезом - РИА Новости, 16.10.2022

В Кремле подтвердили, что Путин проведет еженедельное совещание с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза, это еженедельное мероприятие, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T17:06

2022-10-16T17:06

2022-10-16T18:27

политика

владимир путин

дмитрий песков

совет безопасности рф

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза, это еженедельное мероприятие, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Речь идет о еженедельном оперативном совещании", - сказал Песков.На этом мероприятии Путин с членами совбеза обсуждает социально-экономическую ситуацию в стране, а также вопросы внутренней и внешней безопасности.

https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф, россия