https://ria.ru/20221016/soveschanie-1824431599.html
В Кремле подтвердили, что Путин проведет еженедельное совещание с Совбезом
В Кремле подтвердили, что Путин проведет еженедельное совещание с Совбезом - РИА Новости, 16.10.2022
В Кремле подтвердили, что Путин проведет еженедельное совещание с Совбезом
Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза, это еженедельное мероприятие, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T17:06
2022-10-16T17:06
2022-10-16T18:27
политика
владимир путин
дмитрий песков
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет оперативное совещание с членами Совбеза, это еженедельное мероприятие, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Речь идет о еженедельном оперативном совещании", - сказал Песков.На этом мероприятии Путин с членами совбеза обсуждает социально-экономическую ситуацию в стране, а также вопросы внутренней и внешней безопасности.
https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совет Безопасности РФ, Россия
17:06 16.10.2022 (обновлено: 18:27 16.10.2022)
В Кремле подтвердили, что Путин проведет еженедельное совещание с Совбезом
Песков назвал предстоящее совещание Путина с Совбезом еженедельным мероприятием