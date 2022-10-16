Рейтинг@Mail.ru
Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков в Сирии - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/siriya-1824472665.html
Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков в Сирии
Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков в Сирии - РИА Новости, 16.10.2022
Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков в Сирии
ВКС в Сирии нанесли авиаудары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления НВФ, уничтожены до 100 радикалов, склады с вооружением, сообщил замруководителя... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T22:21
2022-10-16T22:22
в мире
сирия
войска воздушно-космической обороны
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577887043_0:0:1218:685_1920x0_80_0_0_86f18be125e11ee0a85e1c6df87d3fea.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВКС в Сирии нанесли авиаудары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления НВФ, уничтожены до 100 радикалов, склады с вооружением, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Уточняется, что на подконтрольной Турции территории северо-запада Сирии в районе населенных пунктов Африн и Азаз на фоне передела сфер влияния продолжаются боестолкновения боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и радикальных незаконных вооруженных формирований "Джебхат аш-Шамия"* и "Фейлак аш-Шам"*.Он уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Хама - два обстрела.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221005/boeviki-1821840695.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577887043_122:0:1082:720_1920x0_80_0_0_1ac3e5a6a225227ac66c3e88d0017375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, войска воздушно-космической обороны, россия
В мире, Сирия, Войска воздушно-космической обороны, Россия
22:21 16.10.2022 (обновлено: 22:22 16.10.2022)
 
Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков в Сирии

Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления НВФ в Сирии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ ВКС России в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ ВКС России в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ ВКС России в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВКС в Сирии нанесли авиаудары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления НВФ, уничтожены до 100 радикалов, склады с вооружением, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
Уточняется, что на подконтрольной Турции территории северо-запада Сирии в районе населенных пунктов Африн и Азаз на фоне передела сфер влияния продолжаются боестолкновения боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и радикальных незаконных вооруженных формирований "Джебхат аш-Шамия"* и "Фейлак аш-Шам"*.
"В целях противодействия международным террористическим организациям, российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в районе 1,3 километра северо-восточнее населенного пункта Катма и пункту управления НВФ в районе 2,2 километра западнее населенного пункта Азаз. Уничтожены до 100 радикалов, пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря, а также до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и "баллонометами", - сказал Егоров на брифинге.
Он уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Хама - два обстрела.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Разрушенное здание в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 22:14
Центр по примирению в САР заявил о росте активности боевиков, опекаемых США
 
В миреСирияВойска воздушно-космической обороныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала