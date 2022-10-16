22:21 16.10.2022 (обновлено: 22:22 16.10.2022)
Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков в Сирии
Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления НВФ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ ВКС России в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ ВКС России в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВКС в Сирии нанесли авиаудары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления НВФ, уничтожены до 100 радикалов, склады с вооружением, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
Уточняется, что на подконтрольной Турции территории северо-запада Сирии в районе населенных пунктов Африн и Азаз на фоне передела сфер влияния продолжаются боестолкновения боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и радикальных незаконных вооруженных формирований "Джебхат аш-Шамия"* и "Фейлак аш-Шам"*.
"В целях противодействия международным террористическим организациям, российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в районе 1,3 километра северо-восточнее населенного пункта Катма и пункту управления НВФ в районе 2,2 километра западнее населенного пункта Азаз. Уничтожены до 100 радикалов, пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря, а также до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и "баллонометами", - сказал Егоров на брифинге.
* Запрещенная в России террористическая организация.