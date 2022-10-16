https://ria.ru/20221016/siriya-1824472665.html

Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков в Сирии

Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков в Сирии - РИА Новости, 16.10.2022

Российские ВКС нанесли удары по лагерю подготовки боевиков в Сирии

ВКС в Сирии нанесли авиаудары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления НВФ, уничтожены до 100 радикалов, склады с вооружением, сообщил замруководителя... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T22:21

2022-10-16T22:21

2022-10-16T22:22

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ВКС в Сирии нанесли авиаудары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления НВФ, уничтожены до 100 радикалов, склады с вооружением, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Уточняется, что на подконтрольной Турции территории северо-запада Сирии в районе населенных пунктов Африн и Азаз на фоне передела сфер влияния продолжаются боестолкновения боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и радикальных незаконных вооруженных формирований "Джебхат аш-Шамия"* и "Фейлак аш-Шам"*.Он уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Хама - два обстрела.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221005/boeviki-1821840695.html

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в мире, сирия, войска воздушно-космической обороны, россия