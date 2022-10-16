Швеция заключила с США новый договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ
Канал SVT: Швеция заключила с США договор о военном сотрудничестве для укрепления границ
© AP Photo / TT News Agency/Pontus LundahlВоеннослужащие вооруженных сил Швеции
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
Военнослужащие вооруженных сил Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Швеция заключила с США новый договор о военном сотрудничестве для укрепления своих границ, сообщает шведский телеканал SVT.
Как отмечает SVT, новое соглашение расширит возможности проведения совместных военных операций и учений для двух стран, в частности, в период рассмотрения заявки североевропейского государства на вступление в НАТО.
23 сентября, 02:19Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО
"Сотрудничество никогда не было важнее, чем сейчас, и наши военнослужащие готовы защищать Швецию", - заявил телеканалу начальник штаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл.
При этом Макконвилл подчеркнул, что уже на текущий момент США и Швеция тесно сотрудничают в военной сфере. Он также добавил, что США "обеспокоены положением дел в Арктике", а военные Швеции - эксперты по этому региону.
В свою очередь главнокомандующий шведской армии Карл Энгельбректсон сказал, что "быть хорошими друзьями с США совсем не плохо, когда речь идет о войне".
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.