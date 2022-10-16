https://ria.ru/20221016/shvetsiya-1824416323.html

Швеция заключила с США новый договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ

Швеция заключила с США новый договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.10.2022

Швеция заключила с США новый договор о военном сотрудничестве, сообщили СМИ

Швеция заключила с США новый договор о военном сотрудничестве для укрепления своих границ, сообщает шведский телеканал SVT. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T15:23

2022-10-16T15:23

2022-10-16T15:23

в мире

швеция

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147729/05/1477290508_0:205:4964:2997_1920x0_80_0_0_9fb964c266eab6d75d376d944a559c9e.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Швеция заключила с США новый договор о военном сотрудничестве для укрепления своих границ, сообщает шведский телеканал SVT.Как отмечает SVT, новое соглашение расширит возможности проведения совместных военных операций и учений для двух стран, в частности, в период рассмотрения заявки североевропейского государства на вступление в НАТО."Сотрудничество никогда не было важнее, чем сейчас, и наши военнослужащие готовы защищать Швецию", - заявил телеканалу начальник штаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл.При этом Макконвилл подчеркнул, что уже на текущий момент США и Швеция тесно сотрудничают в военной сфере. Он также добавил, что США "обеспокоены положением дел в Арктике", а военные Швеции - эксперты по этому региону.В свою очередь главнокомандующий шведской армии Карл Энгельбректсон сказал, что "быть хорошими друзьями с США совсем не плохо, когда речь идет о войне".Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.

https://ria.ru/20220923/alyans-1818825277.html

https://ria.ru/20221007/arktika-1822276153.html

швеция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, сша, нато