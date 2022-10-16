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Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником

Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.10.2022

Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T20:51

2022-10-16T20:51

2022-10-16T20:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Наш город – мегаполис – имеет разветвленную дорожную сеть, крупные вылетные магистрали, дороги районного значения, межквартальные проезды. Все это нужно содержать в порядке и днем, и ночью, и зимой, и летом. Спасибо всем работникам дорожного хозяйства за то, что они содержат в надлежащем состоянии сотни миллионов квадратных метров дорог и тротуаров. Искренне поздравляю их с профессиональным праздником!" – сказал Бирюков в интервью телеканалу Москва 24.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва