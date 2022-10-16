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Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.10.2022
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Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником
Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.10.2022
Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T20:51
2022-10-16T20:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Наш город – мегаполис – имеет разветвленную дорожную сеть, крупные вылетные магистрали, дороги районного значения, межквартальные проезды. Все это нужно содержать в порядке и днем, и ночью, и зимой, и летом. Спасибо всем работникам дорожного хозяйства за то, что они содержат в надлежащем состоянии сотни миллионов квадратных метров дорог и тротуаров. Искренне поздравляю их с профессиональным праздником!" – сказал Бирюков в интервью телеканалу Москва 24.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
20:51 16.10.2022
 
Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником

Заммэра Москвы Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПарад городской техники в Москве
Парад городской техники в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Парад городской техники в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Наш город – мегаполис – имеет разветвленную дорожную сеть, крупные вылетные магистрали, дороги районного значения, межквартальные проезды. Все это нужно содержать в порядке и днем, и ночью, и зимой, и летом. Спасибо всем работникам дорожного хозяйства за то, что они содержат в надлежащем состоянии сотни миллионов квадратных метров дорог и тротуаров. Искренне поздравляю их с профессиональным праздником!" – сказал Бирюков в интервью телеканалу Москва 24.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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