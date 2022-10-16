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Эксперт рассказал, чем украинский кризис отличается от Карибского - РИА Новости, 16.10.2022
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Эксперт рассказал, чем украинский кризис отличается от Карибского
Эксперт рассказал, чем украинский кризис отличается от Карибского - РИА Новости, 16.10.2022
Эксперт рассказал, чем украинский кризис отличается от Карибского
Страны, вовлеченные в конфликт вокруг Украины, должны прийти к соглашению, чтобы избежать применения ядерного оружия, вероятность которого не исключена,... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:48
2022-10-16T08:48
в мире
джон кеннеди (политик)
сша
ссср
куба
центральное разведывательное управление (цру)
нато
вооруженные силы сша
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МОНТЕВИДЕО, 16 окт - РИА Новости. Страны, вовлеченные в конфликт вокруг Украины, должны прийти к соглашению, чтобы избежать применения ядерного оружия, вероятность которого не исключена, учитывая напряженность ситуации, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Есть много сходства с Карибским кризисом… Но сегодня ядерная мощь в разы превосходит ту, что была в 1962 году, поэтому мы находимся в ситуации напряжения перед лицом конфликта, который может вовлечь ядерное оружие, потому сегодня, больше чем когда-либо, необходимо найти решение", - считает экс-министр обороны Уругвая Хосе Баярди."Но есть и большое отличие от 1962 года: это отсутствие желания у США и НАТО способствовать заключению соглашения", - добавил эксперт.По его мнению, необходимо прийти к соглашению, прежде чем ситуация станет неконтролируемой. Этот договор должен гарантировать, что Украина не будет частью НАТО и будет свободна от ядерного оружия, но в переговорах должны участвовать Россия и США, отметил экс-министр.О необходимости диалога говорит и парагвайский сенатор Уго Ричер."Не существует центра, который мог бы сбалансировать диалог, и поэтому возникает вопрос о возможной ядерной войне…. Такую возможность исключать нельзя", - сказал он.Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Ряд историков полагают, что активная фаза кризиса началась именно 14 октября 1962 года, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск.Карибский кризис развивался стремительно в течение октября 1962 года. ЦРУ - после обнаружения советских ракет на Кубе - 16 октября доложило об этом бывшему тогда президентом США Джону Кеннеди, который принял решение с 24 октября объявить военно-морскую блокаду острова (так называемый морской карантин), привести в боевую готовность вооруженные силы США. Одновременно по закрытому каналу между СССР и США шли напряженные переговоры.В ходе консультаций, в течение которых США также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение. Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет с территории Турции и Италии.
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в мире, джон кеннеди (политик), сша, ссср, куба, центральное разведывательное управление (цру), нато, вооруженные силы сша
В мире, Джон Кеннеди (политик), США, СССР, Куба, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Вооруженные силы США
08:48 16.10.2022
 
Эксперт рассказал, чем украинский кризис отличается от Карибского

Эксперт: украинский конфликт отличается от Карибского кризиса нежеланием США договориться

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости
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Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 16 окт - РИА Новости. Страны, вовлеченные в конфликт вокруг Украины, должны прийти к соглашению, чтобы избежать применения ядерного оружия, вероятность которого не исключена, учитывая напряженность ситуации, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Есть много сходства с Карибским кризисом… Но сегодня ядерная мощь в разы превосходит ту, что была в 1962 году, поэтому мы находимся в ситуации напряжения перед лицом конфликта, который может вовлечь ядерное оружие, потому сегодня, больше чем когда-либо, необходимо найти решение", - считает экс-министр обороны Уругвая Хосе Баярди.
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"Но есть и большое отличие от 1962 года: это отсутствие желания у США и НАТО способствовать заключению соглашения", - добавил эксперт.
По его мнению, необходимо прийти к соглашению, прежде чем ситуация станет неконтролируемой. Этот договор должен гарантировать, что Украина не будет частью НАТО и будет свободна от ядерного оружия, но в переговорах должны участвовать Россия и США, отметил экс-министр.
О необходимости диалога говорит и парагвайский сенатор Уго Ричер.
"Не существует центра, который мог бы сбалансировать диалог, и поэтому возникает вопрос о возможной ядерной войне…. Такую возможность исключать нельзя", - сказал он.
Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Ряд историков полагают, что активная фаза кризиса началась именно 14 октября 1962 года, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск.
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Карибский кризис развивался стремительно в течение октября 1962 года. ЦРУ - после обнаружения советских ракет на Кубе - 16 октября доложило об этом бывшему тогда президентом США Джону Кеннеди, который принял решение с 24 октября объявить военно-морскую блокаду острова (так называемый морской карантин), привести в боевую готовность вооруженные силы США. Одновременно по закрытому каналу между СССР и США шли напряженные переговоры.
В ходе консультаций, в течение которых США также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение. Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет с территории Турции и Италии.
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