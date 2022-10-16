https://ria.ru/20221016/pogibshie-1824442345.html
Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных
Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных - РИА Новости, 16.10.2022
Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных
Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения СМИ о том, что среди погибших при теракте на полигоне под Белгородом были мобилизованные жители РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T18:27
2022-10-16T18:27
2022-10-16T20:08
александр богомаз
брянская область
белгородская область
белгород
теракт на полигоне в белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БРЯНСК, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения СМИ о том, что среди погибших при теракте на полигоне под Белгородом были мобилизованные жители из его региона.Он подчеркнул, что информацию из неофициальных источников нужно тщательно проверять, в том числе и сотрудникам правоохранительных органов. По словам губернатора, военный комиссар Брянской области всегда находится на связи с теми частями, в которых оказались мобилизованные жители региона.Богомаз также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела.В субботу Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Это произошло во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, пожелавшими участвовать в специальной военной операции. В результате теракта 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь. Террористов, обстрелявших личный состав подразделения, уничтожили ответным огнем.
https://ria.ru/20221016/belgorod-1824393049.html
https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823367733.html
брянская область
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, брянская область, белгородская область, белгород, теракт на полигоне в белгородской области
Александр Богомаз, Брянская область, Белгородская область, Белгород, Теракт на полигоне в Белгородской области
18:27 16.10.2022 (обновлено: 20:08 16.10.2022)
Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных
Губернатор Богомаз: среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных