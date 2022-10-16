https://ria.ru/20221016/pogibshie-1824442345.html

Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных

Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных - РИА Новости, 16.10.2022

Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения СМИ о том, что среди погибших при теракте на полигоне под Белгородом были мобилизованные жители РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T18:27

2022-10-16T18:27

2022-10-16T20:08

александр богомаз

брянская область

белгородская область

белгород

теракт на полигоне в белгородской области

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БРЯНСК, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения СМИ о том, что среди погибших при теракте на полигоне под Белгородом были мобилизованные жители из его региона.Он подчеркнул, что информацию из неофициальных источников нужно тщательно проверять, в том числе и сотрудникам правоохранительных органов. По словам губернатора, военный комиссар Брянской области всегда находится на связи с теми частями, в которых оказались мобилизованные жители региона.Богомаз также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела.В субботу Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Это произошло во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, пожелавшими участвовать в специальной военной операции. В результате теракта 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь. Террористов, обстрелявших личный состав подразделения, уничтожили ответным огнем.

https://ria.ru/20221016/belgorod-1824393049.html

https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823367733.html

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Наталья Макарова

александр богомаз, брянская область, белгородская область, белгород, теракт на полигоне в белгородской области