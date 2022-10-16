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Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных - РИА Новости, 16.10.2022
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Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных
Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных - РИА Новости, 16.10.2022
Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных
Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения СМИ о том, что среди погибших при теракте на полигоне под Белгородом были мобилизованные жители РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T18:27
2022-10-16T20:08
александр богомаз
брянская область
белгородская область
белгород
теракт на полигоне в белгородской области
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БРЯНСК, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения СМИ о том, что среди погибших при теракте на полигоне под Белгородом были мобилизованные жители из его региона.Он подчеркнул, что информацию из неофициальных источников нужно тщательно проверять, в том числе и сотрудникам правоохранительных органов. По словам губернатора, военный комиссар Брянской области всегда находится на связи с теми частями, в которых оказались мобилизованные жители региона.Богомаз также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела.В субботу Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Это произошло во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, пожелавшими участвовать в специальной военной операции. В результате теракта 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь. Террористов, обстрелявших личный состав подразделения, уничтожили ответным огнем.
https://ria.ru/20221016/belgorod-1824393049.html
https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823367733.html
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александр богомаз, брянская область, белгородская область, белгород, теракт на полигоне в белгородской области
Александр Богомаз, Брянская область, Белгородская область, Белгород, Теракт на полигоне в Белгородской области
18:27 16.10.2022 (обновлено: 20:08 16.10.2022)
 
Среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных

Губернатор Богомаз: среди погибших на полигоне под Белгородом нет брянских мобилизованных

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БРЯНСК, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения СМИ о том, что среди погибших при теракте на полигоне под Белгородом были мобилизованные жители из его региона.
Он подчеркнул, что информацию из неофициальных источников нужно тщательно проверять, в том числе и сотрудникам правоохранительных органов. По словам губернатора, военный комиссар Брянской области всегда находится на связи с теми частями, в которых оказались мобилизованные жители региона.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
12:09
СК возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом
Богомаз также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела.
В субботу Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Это произошло во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, пожелавшими участвовать в специальной военной операции. В результате теракта 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь. Террористов, обстрелявших личный состав подразделения, уничтожили ответным огнем.
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Не удивлены". Что происходит на учебных полигонах для мобилизованных
 
Александр БогомазБрянская областьБелгородская областьБелгородТеракт на полигоне в Белгородской области
 
 
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