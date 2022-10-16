16:35 16.10.2022 (обновлено: 17:21 16.10.2022)
Умер Герой Советского Союза Георгий Платонов
В Саратовской области умер Герой Советского Союза Георгий Платонов
© Фото : Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин/TelegramГерой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов. Архивное фото
САРАТОВ, 16 окт — РИА Новости. Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов умер в Саратовской области на 100-м году жизни, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
"В возрасте 99 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник Георгий Федорович Платонов. Он был примером жизнелюбия, отваги и верности Родине, человеком, готовым поделиться своими мудростью и опытом, на которого равнялись многие", — написал глава региона.
По его словам, Платонов в юном возрасте ушел на фронт, где принимал участие в Курской битве и битве за Днепр, а также в освобождении Белоруссии и Польши и взятии Берлина. Во время Великой Отечественной войны он трижды получил ранения, за мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". Всего ветеран получил 25 наград.
"Светлая и добрая память о Георгии Федоровиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и всех жителей Саратовской области", — подытожил губернатор.