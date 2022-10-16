https://ria.ru/20221016/platonov-1824426610.html

Умер Герой Советского Союза Георгий Платонов

Умер Герой Советского Союза Георгий Платонов - РИА Новости, 16.10.2022

Умер Герой Советского Союза Георгий Платонов

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов умер в Саратовской области на 100-м году жизни, сообщил в Telegram-канале РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T16:35

2022-10-16T16:35

2022-10-16T17:21

общество

роман бусаргин

саратовская область

белоруссия

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САРАТОВ, 16 окт — РИА Новости. Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов умер в Саратовской области на 100-м году жизни, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.По его словам, Платонов в юном возрасте ушел на фронт, где принимал участие в Курской битве и битве за Днепр, а также в освобождении Белоруссии и Польши и взятии Берлина. Во время Великой Отечественной войны он трижды получил ранения, за мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". Всего ветеран получил 25 наград."Светлая и добрая память о Георгии Федоровиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и всех жителей Саратовской области", — подытожил губернатор.

саратовская область

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, роман бусаргин, саратовская область, белоруссия