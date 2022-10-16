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Умер Герой Советского Союза Георгий Платонов - РИА Новости, 16.10.2022
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Умер Герой Советского Союза Георгий Платонов
Умер Герой Советского Союза Георгий Платонов - РИА Новости, 16.10.2022
Умер Герой Советского Союза Георгий Платонов
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов умер в Саратовской области на 100-м году жизни, сообщил в Telegram-канале РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T16:35
2022-10-16T17:21
общество
роман бусаргин
саратовская область
белоруссия
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САРАТОВ, 16 окт — РИА Новости. Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов умер в Саратовской области на 100-м году жизни, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.По его словам, Платонов в юном возрасте ушел на фронт, где принимал участие в Курской битве и битве за Днепр, а также в освобождении Белоруссии и Польши и взятии Берлина. Во время Великой Отечественной войны он трижды получил ранения, за мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". Всего ветеран получил 25 наград."Светлая и добрая память о Георгии Федоровиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и всех жителей Саратовской области", — подытожил губернатор.
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общество, роман бусаргин, саратовская область, белоруссия
Общество, Роман Бусаргин, Саратовская область, Белоруссия
16:35 16.10.2022 (обновлено: 17:21 16.10.2022)
 
Умер Герой Советского Союза Георгий Платонов

В Саратовской области умер Герой Советского Союза Георгий Платонов

© Фото : Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин/TelegramГерой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Фото : Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин/Telegram
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов. Архивное фото
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САРАТОВ, 16 окт — РИА Новости. Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов умер в Саратовской области на 100-м году жизни, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
"В возрасте 99 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник Георгий Федорович Платонов. Он был примером жизнелюбия, отваги и верности Родине, человеком, готовым поделиться своими мудростью и опытом, на которого равнялись многие", — написал глава региона.
По его словам, Платонов в юном возрасте ушел на фронт, где принимал участие в Курской битве и битве за Днепр, а также в освобождении Белоруссии и Польши и взятии Берлина. Во время Великой Отечественной войны он трижды получил ранения, за мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". Всего ветеран получил 25 наград.
"Светлая и добрая память о Георгии Федоровиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и всех жителей Саратовской области", — подытожил губернатор.
 
ОбществоРоман БусаргинСаратовская областьБелоруссия
 
 
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