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ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/pereprava-1824406851.html
ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области
ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 16.10.2022
ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области
В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области ВС РФ уничтожили наведенную войсками Украины переправу через реку Оскол, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:06
2022-10-16T14:56
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области ВС РФ уничтожили наведенную войсками Украины переправу через реку Оскол, сказали в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20221006/perepravy-1821975305.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
14:06 16.10.2022 (обновлено: 14:56 16.10.2022)
 
ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области

ВС России уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в Харьковской области

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области ВС РФ уничтожили наведенную войсками Украины переправу через реку Оскол, сказали в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств", - сообщили в ведомстве.
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 14:37Специальная военная операция на Украине
ВКС России уничтожили три украинские понтонные переправы через реку Ингулец
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы РФВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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