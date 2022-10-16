https://ria.ru/20221016/pereprava-1824406851.html

ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области

ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 16.10.2022

ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области

В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области ВС РФ уничтожили наведенную войсками Украины переправу через реку Оскол, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:06

2022-10-16T14:06

2022-10-16T14:56

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области ВС РФ уничтожили наведенную войсками Украины переправу через реку Оскол, сказали в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20221006/perepravy-1821975305.html

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