https://ria.ru/20221016/pereprava-1824406851.html
ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области
ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области - РИА Новости, 16.10.2022
ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области
В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области ВС РФ уничтожили наведенную войсками Украины переправу через реку Оскол, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:06
2022-10-16T14:06
2022-10-16T14:56
специальная военная операция на украине
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харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области ВС РФ уничтожили наведенную войсками Украины переправу через реку Оскол, сказали в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20221006/perepravy-1821975305.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
14:06 16.10.2022 (обновлено: 14:56 16.10.2022)
ВС России уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области
ВС России уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в Харьковской области