https://ria.ru/20221016/peregovory-1824411771.html

Ушаков прокомментировал отказ Байдена от переговоров с Путиным

Ушаков прокомментировал отказ Байдена от переговоров с Путиным - РИА Новости, 16.10.2022

Ушаков прокомментировал отказ Байдена от переговоров с Путиным

Американский лидер Джо Байден, отвергая возможность полноценных переговоров с Москвой, заботится в первую очередь о предстоящих выборах в конгресс, заявил... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:44

2022-10-16T14:44

2022-10-16T15:23

джо байден

бриттни грайнер

юрий ушаков

сша

россия

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден, отвергая возможность полноценных переговоров с Москвой, заботится в первую очередь о предстоящих выборах в конгресс, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Байден ранее заявил, что на сегодняшний день не видит смысла проводить переговоры с Путиным. При этом он добавил, что готов был бы обсудить судьбу баскетболистки Грайнер. Российский лидер, в свою очередь, сообщил журналистам, что пока не считает такие переговоры необходимыми, к тому же для них сейчас нет платформы.В сентябре в Госдепартаменте США заявили, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным СМИ, Вашингтон предлагает Москве обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал коллег из США прибегнуть к "тихой дипломатии" и не обсуждать эти вопросы публично.

https://ria.ru/20221016/ukraina-1824390380.html

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Дарья Буймова

джо байден, бриттни грайнер, юрий ушаков, сша, россия, в мире