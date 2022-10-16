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Ушаков прокомментировал отказ Байдена от переговоров с Путиным - РИА Новости, 16.10.2022
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Ушаков прокомментировал отказ Байдена от переговоров с Путиным
Ушаков прокомментировал отказ Байдена от переговоров с Путиным - РИА Новости, 16.10.2022
Ушаков прокомментировал отказ Байдена от переговоров с Путиным
Американский лидер Джо Байден, отвергая возможность полноценных переговоров с Москвой, заботится в первую очередь о предстоящих выборах в конгресс, заявил... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:44
2022-10-16T15:23
джо байден
бриттни грайнер
юрий ушаков
сша
россия
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден, отвергая возможность полноценных переговоров с Москвой, заботится в первую очередь о предстоящих выборах в конгресс, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Байден ранее заявил, что на сегодняшний день не видит смысла проводить переговоры с Путиным. При этом он добавил, что готов был бы обсудить судьбу баскетболистки Грайнер. Российский лидер, в свою очередь, сообщил журналистам, что пока не считает такие переговоры необходимыми, к тому же для них сейчас нет платформы.В сентябре в Госдепартаменте США заявили, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным СМИ, Вашингтон предлагает Москве обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал коллег из США прибегнуть к "тихой дипломатии" и не обсуждать эти вопросы публично.
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джо байден, бриттни грайнер, юрий ушаков, сша, россия, в мире
Джо Байден, Бриттни Грайнер, Юрий Ушаков, США, Россия, В мире
14:44 16.10.2022 (обновлено: 15:23 16.10.2022)
 
Ушаков прокомментировал отказ Байдена от переговоров с Путиным

Ушаков о переговорах лидеров США и России: Байден думает о промежуточных выборах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден, отвергая возможность полноценных переговоров с Москвой, заботится в первую очередь о предстоящих выборах в конгресс, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"В этой острой ситуации, как мне кажется, он (Байден. — Прим. ред.) думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков, но это не самая главная тема, которая, по крайней мере, нас волнует", — сказал он.

Байден ранее заявил, что на сегодняшний день не видит смысла проводить переговоры с Путиным. При этом он добавил, что готов был бы обсудить судьбу баскетболистки Грайнер. Российский лидер, в свою очередь, сообщил журналистам, что пока не считает такие переговоры необходимыми, к тому же для них сейчас нет платформы.
В сентябре в Госдепартаменте США заявили, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным СМИ, Вашингтон предлагает Москве обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал коллег из США прибегнуть к "тихой дипломатии" и не обсуждать эти вопросы публично.
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Джо БайденБриттни ГрайнерЮрий УшаковСШАРоссияВ мире
 
 
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