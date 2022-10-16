14:44 16.10.2022 (обновлено: 15:23 16.10.2022)
Ушаков прокомментировал отказ Байдена от переговоров с Путиным
Ушаков о переговорах лидеров США и России: Байден думает о промежуточных выборах
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден, отвергая возможность полноценных переговоров с Москвой, заботится в первую очередь о предстоящих выборах в конгресс, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"В этой острой ситуации, как мне кажется, он (Байден. — Прим. ред.) думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков, но это не самая главная тема, которая, по крайней мере, нас волнует", — сказал он.
Байден ранее заявил, что на сегодняшний день не видит смысла проводить переговоры с Путиным. При этом он добавил, что готов был бы обсудить судьбу баскетболистки Грайнер. Российский лидер, в свою очередь, сообщил журналистам, что пока не считает такие переговоры необходимыми, к тому же для них сейчас нет платформы.
В сентябре в Госдепартаменте США заявили, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным СМИ, Вашингтон предлагает Москве обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал коллег из США прибегнуть к "тихой дипломатии" и не обсуждать эти вопросы публично.