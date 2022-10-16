https://ria.ru/20221016/patriarkh-1824403893.html
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами - РИА Новости, 16.10.2022
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами
Передача закрытых на Западе храмов мусульманам - лучший вариант их судьбы по сравнению с превращением в казино или развлекательные центры, заявил патриарх... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:54
2022-10-16T13:54
2022-10-16T13:54
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
русская православная церковь
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт - РИА Новости. Передача закрытых на Западе храмов мусульманам - лучший вариант их судьбы по сравнению с превращением в казино или развлекательные центры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."В лучшем случае (закрытые храмы на Западе передаются - ред.) мусульманам, потому что мусульманская община растет, а люди благочестивые, и им нужно молиться. Очень часто христианские храмы продают или сдают в аренду мусульманам, и это не самое плохое: плохо, когда там устраивают казино, рестораны или центры увеселения", - сказал он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске во время первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, передает корреспондент РИА Новости.Закрытие храмов, по мнению патриарха, говорит о глубоком упадке западной цивилизации.За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочёл 25 сентября.Накануне вечером патриарх Кирилл прибыл в Архангельскую митрополию.Ранее сообщалось, что после заражения COVID-19 предстоятель Русской православной церкви активно работал и лечился дома, болезнь протекала в лёгкой форме. 11 октября пресс-служба патриарха сообщила, что он здоров и вернулся к обычному режиму работы.В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается Русской православной церковью 14 октября, патриарх провел первую после выздоровления литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы.Согласно сайту Михаило-Архангельского собора, в 2005 году патриарх Алексий II благословил строительство нового собора в честь покровителя города архистратига Божия Михаила взамен уничтоженного в годы советской власти. Его строительство началось в 2008 году.
https://ria.ru/20221016/patriarkh-1824399637.html
https://ria.ru/20220829/muftiy-1812954929.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:198:2048:1734_1920x0_80_0_0_74f62ce61abccd2e1074a961246e2b26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь, религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами
Патриарх Кирилл о закрытых на Западе храмах: лучше отдать мусульманам, чем сделать казино
АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт - РИА Новости. Передача закрытых на Западе храмов мусульманам - лучший вариант их судьбы по сравнению с превращением в казино или развлекательные центры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"В лучшем случае (закрытые храмы на Западе передаются - ред.) мусульманам, потому что мусульманская община растет, а люди благочестивые, и им нужно молиться. Очень часто христианские храмы продают или сдают в аренду мусульманам, и это не самое плохое: плохо, когда там устраивают казино, рестораны или центры увеселения", - сказал он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске во время первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, передает корреспондент РИА Новости.
Закрытие храмов, по мнению патриарха, говорит о глубоком упадке западной цивилизации.
За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочёл 25 сентября.
Накануне вечером патриарх Кирилл прибыл в Архангельскую митрополию.
Ранее сообщалось, что после заражения COVID-19 предстоятель Русской православной церкви
активно работал и лечился дома, болезнь протекала в лёгкой форме. 11 октября пресс-служба патриарха сообщила, что он здоров и вернулся к обычному режиму работы.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается Русской православной церковью 14 октября, патриарх провел первую после выздоровления литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы
.
Согласно сайту Михаило-Архангельского собора, в 2005 году патриарх Алексий II благословил строительство нового собора в честь покровителя города архистратига Божия Михаила взамен уничтоженного в годы советской власти. Его строительство началось в 2008 году.