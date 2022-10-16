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Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами - РИА Новости, 16.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221016/patriarkh-1824403893.html
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами - РИА Новости, 16.10.2022
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами
Передача закрытых на Западе храмов мусульманам - лучший вариант их судьбы по сравнению с превращением в казино или развлекательные центры, заявил патриарх... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:54
2022-10-16T13:54
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
русская православная церковь
религия
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт - РИА Новости. Передача закрытых на Западе храмов мусульманам - лучший вариант их судьбы по сравнению с превращением в казино или развлекательные центры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."В лучшем случае (закрытые храмы на Западе передаются - ред.) мусульманам, потому что мусульманская община растет, а люди благочестивые, и им нужно молиться. Очень часто христианские храмы продают или сдают в аренду мусульманам, и это не самое плохое: плохо, когда там устраивают казино, рестораны или центры увеселения", - сказал он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске во время первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, передает корреспондент РИА Новости.Закрытие храмов, по мнению патриарха, говорит о глубоком упадке западной цивилизации.За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочёл 25 сентября.Накануне вечером патриарх Кирилл прибыл в Архангельскую митрополию.Ранее сообщалось, что после заражения COVID-19 предстоятель Русской православной церкви активно работал и лечился дома, болезнь протекала в лёгкой форме. 11 октября пресс-служба патриарха сообщила, что он здоров и вернулся к обычному режиму работы.В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается Русской православной церковью 14 октября, патриарх провел первую после выздоровления литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы.Согласно сайту Михаило-Архангельского собора, в 2005 году патриарх Алексий II благословил строительство нового собора в честь покровителя города архистратига Божия Михаила взамен уничтоженного в годы советской власти. Его строительство началось в 2008 году.
https://ria.ru/20221016/patriarkh-1824399637.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь, религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Русская православная церковь, Религия
13:54 16.10.2022
 
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами

Патриарх Кирилл о закрытых на Западе храмах: лучше отдать мусульманам, чем сделать казино

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт - РИА Новости. Передача закрытых на Западе храмов мусульманам - лучший вариант их судьбы по сравнению с превращением в казино или развлекательные центры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"В лучшем случае (закрытые храмы на Западе передаются - ред.) мусульманам, потому что мусульманская община растет, а люди благочестивые, и им нужно молиться. Очень часто христианские храмы продают или сдают в аренду мусульманам, и это не самое плохое: плохо, когда там устраивают казино, рестораны или центры увеселения", - сказал он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске во время первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 13:15Религия
Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада
Закрытие храмов, по мнению патриарха, говорит о глубоком упадке западной цивилизации.
За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочёл 25 сентября.
Накануне вечером патриарх Кирилл прибыл в Архангельскую митрополию.
Ранее сообщалось, что после заражения COVID-19 предстоятель Русской православной церкви активно работал и лечился дома, болезнь протекала в лёгкой форме. 11 октября пресс-служба патриарха сообщила, что он здоров и вернулся к обычному режиму работы.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается Русской православной церковью 14 октября, патриарх провел первую после выздоровления литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы.
Согласно сайту Михаило-Архангельского собора, в 2005 году патриарх Алексий II благословил строительство нового собора в честь покровителя города архистратига Божия Михаила взамен уничтоженного в годы советской власти. Его строительство началось в 2008 году.
Верховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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