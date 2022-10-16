https://ria.ru/20221016/patriarkh-1824403893.html

Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами

Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами - РИА Новости, 16.10.2022

Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами

Передача закрытых на Западе храмов мусульманам - лучший вариант их судьбы по сравнению с превращением в казино или развлекательные центры, заявил патриарх... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:54

2022-10-16T13:54

2022-10-16T13:54

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

русская православная церковь

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт - РИА Новости. Передача закрытых на Западе храмов мусульманам - лучший вариант их судьбы по сравнению с превращением в казино или развлекательные центры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."В лучшем случае (закрытые храмы на Западе передаются - ред.) мусульманам, потому что мусульманская община растет, а люди благочестивые, и им нужно молиться. Очень часто христианские храмы продают или сдают в аренду мусульманам, и это не самое плохое: плохо, когда там устраивают казино, рестораны или центры увеселения", - сказал он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске во время первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, передает корреспондент РИА Новости.Закрытие храмов, по мнению патриарха, говорит о глубоком упадке западной цивилизации.За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочёл 25 сентября.Накануне вечером патриарх Кирилл прибыл в Архангельскую митрополию.Ранее сообщалось, что после заражения COVID-19 предстоятель Русской православной церкви активно работал и лечился дома, болезнь протекала в лёгкой форме. 11 октября пресс-служба патриарха сообщила, что он здоров и вернулся к обычному режиму работы.В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается Русской православной церковью 14 октября, патриарх провел первую после выздоровления литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы.Согласно сайту Михаило-Архангельского собора, в 2005 году патриарх Алексий II благословил строительство нового собора в честь покровителя города архистратига Божия Михаила взамен уничтоженного в годы советской власти. Его строительство началось в 2008 году.

https://ria.ru/20221016/patriarkh-1824399637.html

https://ria.ru/20220829/muftiy-1812954929.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь, религия