https://ria.ru/20221016/palatki-1824453782.html

В Кишиневе полиция начала убирать палатки демонстрантов

В Кишиневе полиция начала убирать палатки демонстрантов - РИА Новости, 16.10.2022

В Кишиневе полиция начала убирать палатки демонстрантов

Полиция Молдавии разблокировала движение в Кишиневе и приступила к демонтажу палаток, установленных перед парламентом и дворцом президента, передает... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T19:40

2022-10-16T19:40

2022-10-16T19:45

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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии разблокировала движение в Кишиневе и приступила к демонтажу палаток, установленных перед парламентом и дворцом президента, передает корреспондент РИА Новости.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты живут в палатках в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. Неделей ранее партия "Шор" поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.Участники акции протеста намеревались занять центральную площадь Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии, согласовав это с местными властями. Однако дорогу на площадь им преградили сотрудники полиции, поэтому сцену установили прямо на перекрестке. Движение транспорта в центре столицы Молдавии оказалось заблокировано сразу на нескольких улицах, на центрально бульваре были установлены около 70 палаток.Вечером полиция приступила к демонтажу палаточного городка, предупредив, что выделенные на акцию протеста четыре часа закончились."Уважаемые участники протеста, акция протеста завершается! Просим разблокировать улицу, четыре часа акции протеста завершены, просим разблокировать улицу, чтобы возобновить движение транспорта, просим соблюдать решение комиссии по чрезвычайным ситуациям", - обратился к протестующим один из сотрудников полиции.Сразу за этим появились бойцы спецназа и карабинеры, которые принялись демонтировать палатки и закидывать их в грузовики;На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823030014.html

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2022

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Кишинева снова вышли на акцию протеста Митингующие скандировали "Долой Майю Санду!" возле палаточного городка. Представители оппозиционной партии "Шор" выступили перед участниками акции. Между протестующими и полицией произошли стычки. Официальной информации о задержаниях во время митинга не было. Ранее Президент Молдавии Майя Санду попросила кабмин расширить полномочия полиции, чтобы силовики могли разгонять протесты без согласования с местными властями. Со своей стороны, лидер партии "Шор" отметил, что считает решение о запрете акций протеста незаконным и "грубо нарушающим Конституцию Республики Молдова". Массовые антиправительственные митинги проходят в Молдавии с мая из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также рекордной инфляции в 33,5 процента. 2022-10-16T19:40 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кишинев, молдавия, россия