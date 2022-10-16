https://ria.ru/20221016/odessa-1824473052.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T22:25
2022-10-16T22:25
2022-10-16T22:25
специальная военная операция на украине
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одесса
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украина
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе."В Одессе сообщают о взрывах. Власти косвенно подтверждают эту информацию, призывая сохранять спокойствие", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Страна.ua, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Одессе