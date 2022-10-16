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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/odessa-1824473052.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T22:25
2022-10-16T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
страна.ua
украина
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе."В Одессе сообщают о взрывах. Власти косвенно подтверждают эту информацию, призывая сохранять спокойствие", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале.
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в мире, одесса, страна.ua, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Страна.ua, Украина
22:25 16.10.2022
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Одессе

© Pixabay / MichaelGaida / PixabayРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Pixabay / MichaelGaida / Pixabay
Разбитое окно. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе.
"В Одессе сообщают о взрывах. Власти косвенно подтверждают эту информацию, призывая сохранять спокойствие", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале.
Дерибасовская улица в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:25
В Одессе образовались очереди на заправках после удара по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаСтрана.uaУкраина
 
 
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