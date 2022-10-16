https://ria.ru/20221016/odessa-1824473052.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 16.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T22:25

2022-10-16T22:25

2022-10-16T22:25

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

страна.ua

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151976/52/1519765291_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51d31d84266297c9538ca20cafab3749.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе."В Одессе сообщают о взрывах. Власти косвенно подтверждают эту информацию, призывая сохранять спокойствие", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822858132.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, страна.ua, украина