https://ria.ru/20221016/obvineniya-1824465134.html

В Минобороны Саудовской Аравии удивились обвинениям в поддержке России

В Минобороны Саудовской Аравии удивились обвинениям в поддержке России - РИА Новости, 16.10.2022

В Минобороны Саудовской Аравии удивились обвинениям в поддержке России

В Саудовской Аравии удивлены обвинениями в том, что королевство якобы стоит на стороне России в конфликте на Украине, написал министр обороны страны Халед бен... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T20:59

2022-10-16T20:59

2022-10-16T21:50

в мире

саудовская аравия

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ситуация в днр и лнр

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КАИР, 16 окт — РИА Новости. В Саудовской Аравии удивлены обвинениями в том, что королевство якобы стоит на стороне России в конфликте на Украине, написал министр обороны страны Халед бен Салман Аль Сауд в Twitter.Он уточнил, что подобные упреки исходили не от киевских властей.Что касается решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, саудовский принц заявил, что оно "было принято единогласно и по чисто экономическим мотивам".На прошлой неделе страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября. Таким образом они продлили сделку до конца 2023 года. Это вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны — участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221015/pomosch-1824227372.html

https://ria.ru/20221016/davlenie-1824355656.html

саудовская аравия

украина

россия

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в мире, саудовская аравия, украина, опек, россия, экономика, ситуация в днр и лнр