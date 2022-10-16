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В Минобороны Саудовской Аравии удивились обвинениям в поддержке России - РИА Новости, 16.10.2022
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В Минобороны Саудовской Аравии удивились обвинениям в поддержке России
В Минобороны Саудовской Аравии удивились обвинениям в поддержке России - РИА Новости, 16.10.2022
В Минобороны Саудовской Аравии удивились обвинениям в поддержке России
В Саудовской Аравии удивлены обвинениями в том, что королевство якобы стоит на стороне России в конфликте на Украине, написал министр обороны страны Халед бен... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T20:59
2022-10-16T21:50
в мире
саудовская аравия
украина
опек
россия
экономика
ситуация в днр и лнр
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КАИР, 16 окт — РИА Новости. В Саудовской Аравии удивлены обвинениями в том, что королевство якобы стоит на стороне России в конфликте на Украине, написал министр обороны страны Халед бен Салман Аль Сауд в Twitter.Он уточнил, что подобные упреки исходили не от киевских властей.Что касается решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, саудовский принц заявил, что оно "было принято единогласно и по чисто экономическим мотивам".На прошлой неделе страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября. Таким образом они продлили сделку до конца 2023 года. Это вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны — участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221015/pomosch-1824227372.html
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в мире, саудовская аравия, украина, опек, россия, экономика, ситуация в днр и лнр
В мире, Саудовская Аравия, Украина, ОПЕК, Россия, Экономика, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:59 16.10.2022 (обновлено: 21:50 16.10.2022)
 
В Минобороны Саудовской Аравии удивились обвинениям в поддержке России

В Минобороны Саудовской Аравии удивились обвинениям в поддержке России по Украине

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 16 окт — РИА Новости. В Саудовской Аравии удивлены обвинениями в том, что королевство якобы стоит на стороне России в конфликте на Украине, написал министр обороны страны Халед бен Салман Аль Сауд в Twitter.
Он уточнил, что подобные упреки исходили не от киевских властей.
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов
Что касается решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, саудовский принц заявил, что оно "было принято единогласно и по чисто экономическим мотивам".
На прошлой неделе страны — участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября. Таким образом они продлили сделку до конца 2023 года. Это вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.
Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны — участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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