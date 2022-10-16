https://ria.ru/20221016/nikolaev-1824476287.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожаре в Николаеве. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T23:00
2022-10-16T23:00
2022-10-16T23:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожаре в Николаеве."Сообщают о звуках взрывов в Николаеве", - говорится в сообщении украинского информагентства "УНИАН" в Telegram-канале.Отмечается, что в городе начался пожар.
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824478226.html
николаев (украина)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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23:00 16.10.2022 (обновлено: 23:41 16.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинское информагентство УНИАН сообщило о взрывах в Николаеве и о пожаре в городе