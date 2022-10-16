Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/nikolaev-1824476287.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 16.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожаре в Николаеве. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T23:00
2022-10-16T23:41
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bce7aedd4d5d11599007c9898ef58eea.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожаре в Николаеве."Сообщают о звуках взрывов в Николаеве", - говорится в сообщении украинского информагентства "УНИАН" в Telegram-канале.Отмечается, что в городе начался пожар.
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824478226.html
николаев (украина)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_847d5d6516f9286caa29cfcb7d889bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаев (украина), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
23:00 16.10.2022 (обновлено: 23:41 16.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинское информагентство УНИАН сообщило о взрывах в Николаеве и о пожаре в городе

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Перейти в медиабанк
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожаре в Николаеве.
"Сообщают о звуках взрывов в Николаеве", - говорится в сообщении украинского информагентства "УНИАН" в Telegram-канале.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
23:12Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Харьковской областях
Отмечается, что в городе начался пожар.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)УкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала