https://ria.ru/20221016/nikolaev-1824476287.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 16.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожаре в Николаеве. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T23:00

2022-10-16T23:00

2022-10-16T23:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожаре в Николаеве."Сообщают о звуках взрывов в Николаеве", - говорится в сообщении украинского информагентства "УНИАН" в Telegram-канале.Отмечается, что в городе начался пожар.

https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824478226.html

николаев (украина)

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, николаев (украина), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф