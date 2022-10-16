https://ria.ru/20221016/neznayka-1823910360.html

Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке

Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке - РИА Новости, 16.10.2022

Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке

Произведению Николая Носова "Приключения Незнайки" уже более полувека, но почему персонаж Незнайки оказался старше самой сказки. Где Николай Носов позаимствовал идею о "маленьком народце" для своей трилогии и был ли это плагиат? Как иллюстраторы повлияли на восприятия произведения и почему изначально коротышки были старичками?

2022-10-16T12:00

2022-10-16T12:00

2022-10-16T12:00

как это по-русски

николай носов

литература

книги

институт русского языка имени пушкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823909256_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_d96f5e6bf3a32c79ae732c32d56aefe4.jpg

Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке Произведению Николая Носова «Приключения Незнайки» уже более полувека, но почему персонаж Незнайки оказался старше самой сказки. Где Николай Носов позаимствовал идею о «маленьком народце» для своей трилогии и был ли это плагиат? Как иллюстраторы повлияли на восприятия произведения и почему изначально коротышки были старичками? audio/mpeg

Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке Произведению Николая Носова «Приключения Незнайки» уже более полувека, но почему персонаж Незнайки оказался старше самой сказки. Где Николай Носов позаимствовал идею о «маленьком народце» для своей трилогии и был ли это плагиат? Как иллюстраторы повлияли на восприятия произведения и почему изначально коротышки были старичками? audio/mpeg

О том, как Носов написал своё произведение и чем вдохновлялся, рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Института имени Пушкина, автор Телеграм-канала о детской литературе "Начитайка" Александра Матрусова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиЭксперт эпизода: Александра МатрусоваГолоса эпизода: Артур Арушанян, Дарья Дубинина, Артём Буфтяк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай носов, литература, книги, аудио, институт русского языка имени пушкина