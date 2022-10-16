Рейтинг@Mail.ru
Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20221016/neznayka-1823910360.html
Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке
Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке - РИА Новости, 16.10.2022
Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке
Произведению Николая Носова "Приключения Незнайки" уже более полувека, но почему персонаж Незнайки оказался старше самой сказки. Где Николай Носов позаимствовал идею о "маленьком народце" для своей трилогии и был ли это плагиат? Как иллюстраторы повлияли на восприятия произведения и почему изначально коротышки были старичками?
2022-10-16T12:00
2022-10-16T12:00
как это по-русски
николай носов
литература
книги
институт русского языка имени пушкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823909256_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_d96f5e6bf3a32c79ae732c32d56aefe4.jpg
Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке
Произведению Николая Носова «Приключения Незнайки» уже более полувека, но почему персонаж Незнайки оказался старше самой сказки. Где Николай Носов позаимствовал идею о «маленьком народце» для своей трилогии и был ли это плагиат? Как иллюстраторы повлияли на восприятия произведения и почему изначально коротышки были старичками?
audio/mpeg
Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке
Произведению Николая Носова «Приключения Незнайки» уже более полувека, но почему персонаж Незнайки оказался старше самой сказки. Где Николай Носов позаимствовал идею о «маленьком народце» для своей трилогии и был ли это плагиат? Как иллюстраторы повлияли на восприятия произведения и почему изначально коротышки были старичками?
audio/mpeg
О том, как Носов написал своё произведение и чем вдохновлялся, рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Института имени Пушкина, автор Телеграм-канала о детской литературе "Начитайка" Александра Матрусова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиЭксперт эпизода: Александра МатрусоваГолоса эпизода: Артур Арушанян, Дарья Дубинина, Артём Буфтяк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823909256_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_70b75c6e0718d3d12f00d1480feb8b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай носов, литература, книги, аудио, институт русского языка имени пушкина
Как это по-русски, Николай Носов, Литература, Книги, Институт русского языка имени Пушкина
12:00 16.10.2022
 

Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке

Как это по-русски
Хотели сделать старичками, но оставили детьми. Неочевидные факты о Незнайке
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Произведению Николая Носова "Приключения Незнайки" уже более полувека, но почему персонаж Незнайки оказался старше самой сказки. Где Николай Носов позаимствовал идею о "маленьком народце" для своей трилогии и был ли это плагиат? Как иллюстраторы повлияли на восприятия произведения и почему изначально коротышки были старичками?
О том, как Носов написал своё произведение и чем вдохновлялся, рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Института имени Пушкина, автор Телеграм-канала о детской литературе "Начитайка" Александра Матрусова.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти

Эксперт эпизода: Александра Матрусова
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Дарья Дубинина, Артём Буфтяк
 
Как это по-русскиНиколай НосовЛитератураКнигиИнститут русского языка имени Пушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала