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Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов - РИА Новости, 16.10.2022
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Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов
Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов - РИА Новости, 16.10.2022
Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:30
2022-10-16T10:30
экономика
михаил мишустин
константин цицин
марат хуснуллин
россия
ильшат шагиахметов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий, сообщается в Telegram-канале правительства."Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий. Полномочия Константина Цицина на этом посту прекращены досрочно по собственному желанию", - говорится в сообщении.Отмечается, что Шагиахметов с 2020 года занимал должность замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина, с сентября 2022 года работал исполнительным директором Фонда развития территорий.Фонд развития территорий объединит функции двух институтов: Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, созданного для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками, и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, реализующей в том числе программы по переселению граждан из аварийного жилья, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20220817/torgi-1810157712.html
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экономика, михаил мишустин, константин цицин, марат хуснуллин, россия, ильшат шагиахметов
Экономика, Михаил Мишустин, Константин Цицин, Марат Хуснуллин, Россия, Ильшат Шагиахметов
10:30 16.10.2022
 
Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов

Премьер Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова гендиректором Фонда развития территорий

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий. Полномочия Константина Цицина на этом посту прекращены досрочно по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
17 августа, 10:42
Тимофеев: Фонд развития территорий выставил на торги 30 участков
Отмечается, что Шагиахметов с 2020 года занимал должность замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина, с сентября 2022 года работал исполнительным директором Фонда развития территорий.
Фонд развития территорий объединит функции двух институтов: Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, созданного для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками, и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, реализующей в том числе программы по переселению граждан из аварийного жилья, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
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6 апреля, 15:38
Фонд развития территорий займется модернизацией ЖКХ и капремонтом
 
ЭкономикаМихаил МишустинКонстантин ЦицинМарат ХуснуллинРоссияИльшат Шагиахметов
 
 
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