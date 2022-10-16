https://ria.ru/20221016/naznachenie-1824379736.html
Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов
Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов - РИА Новости, 16.10.2022
Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:30
2022-10-16T10:30
2022-10-16T10:30
экономика
михаил мишустин
константин цицин
марат хуснуллин
россия
ильшат шагиахметов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий, сообщается в Telegram-канале правительства."Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий. Полномочия Константина Цицина на этом посту прекращены досрочно по собственному желанию", - говорится в сообщении.Отмечается, что Шагиахметов с 2020 года занимал должность замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина, с сентября 2022 года работал исполнительным директором Фонда развития территорий.Фонд развития территорий объединит функции двух институтов: Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, созданного для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками, и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, реализующей в том числе программы по переселению граждан из аварийного жилья, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20220817/torgi-1810157712.html
https://realty.ria.ru/20220406/frt-1782111629.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил мишустин, константин цицин, марат хуснуллин, россия, ильшат шагиахметов
Экономика, Михаил Мишустин, Константин Цицин, Марат Хуснуллин, Россия, Ильшат Шагиахметов
Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов
Премьер Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова гендиректором Фонда развития территорий