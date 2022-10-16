https://ria.ru/20221016/naznachenie-1824379736.html

Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов

Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов - РИА Новости, 16.10.2022

Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:30

2022-10-16T10:30

2022-10-16T10:30

экономика

михаил мишустин

константин цицин

марат хуснуллин

россия

ильшат шагиахметов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий, сообщается в Telegram-канале правительства."Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий. Полномочия Константина Цицина на этом посту прекращены досрочно по собственному желанию", - говорится в сообщении.Отмечается, что Шагиахметов с 2020 года занимал должность замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина, с сентября 2022 года работал исполнительным директором Фонда развития территорий.Фонд развития территорий объединит функции двух институтов: Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, созданного для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками, и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, реализующей в том числе программы по переселению граждан из аварийного жилья, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220817/torgi-1810157712.html

https://realty.ria.ru/20220406/frt-1782111629.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, константин цицин, марат хуснуллин, россия, ильшат шагиахметов