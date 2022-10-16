Рейтинг@Mail.ru
Сооснователь медиа-компании Трампа заявил о нарушении законов США - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/narusheniya-1824351938.html
Сооснователь медиа-компании Трампа заявил о нарушении законов США
Сооснователь медиа-компании Трампа заявил о нарушении законов США - РИА Новости, 16.10.2022
Сооснователь медиа-компании Трампа заявил о нарушении законов США
Американская медиа-компания Trump Media & Technology Group, созданная бывшим президентом США Дональдом Трампом, могла нарушать законодательство о ценных... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T00:47
2022-10-16T01:09
в мире
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Американская медиа-компания Trump Media &amp; Technology Group, созданная бывшим президентом США Дональдом Трампом, могла нарушать законодательство о ценных бумагах, а сам экс-глава Белого дома оказывал давление на ее руководство, требуя передать акции менеджмента своей супруге Мелании. Об этом говорится в документах со-основателя компании Уилла Уилкерсона, которые он направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, а также газете The Washington Post.Trump Media &amp; Technology Group была создана Трампом в 2021 году и владеет социальной сетью Truth Social, где регулярно публикует свои заявления экс-глава Белого дома, заблокированный в Twitter.Как следует из сообщений Уилкерсона, Трамп "угрожал" разрушить компанию, если его требования не будут выполнены.Он также утверждает, что сложившаяся в компании враждебная обстановка приводила к техническим сбоям и срывам среди сотрудников.Сам Уилкерсон был уволен в четверг с должности старшего вице-президента Trump Media &amp; Technology Group после своего общения с журналистами.
https://ria.ru/20220322/delo-1779367939.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_313:0:2611:1724_1920x0_80_0_0_38ba1fa4867184de02a13ab231d7357d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
00:47 16.10.2022 (обновлено: 01:09 16.10.2022)
 
Сооснователь медиа-компании Трампа заявил о нарушении законов США

Сооснователь медиа-компании Трампа сообщил о нарушении законов США о ценных бумагах

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Американская медиа-компания Trump Media & Technology Group, созданная бывшим президентом США Дональдом Трампом, могла нарушать законодательство о ценных бумагах, а сам экс-глава Белого дома оказывал давление на ее руководство, требуя передать акции менеджмента своей супруге Мелании. Об этом говорится в документах со-основателя компании Уилла Уилкерсона, которые он направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, а также газете The Washington Post.
"Со-основатель медиа-компании Трампа и один из первых работников Trump Media & Technology Group Уилл Уилкерсон обвинил компанию в нарушении законов о ценных бумагах и Трампа в давлении на руководство с целью передачи их акций своей жене", - пишет издание.
Trump Media & Technology Group была создана Трампом в 2021 году и владеет социальной сетью Truth Social, где регулярно публикует свои заявления экс-глава Белого дома, заблокированный в Twitter.
Как следует из сообщений Уилкерсона, Трамп "угрожал" разрушить компанию, если его требования не будут выполнены.
Он также утверждает, что сложившаяся в компании враждебная обстановка приводила к техническим сбоям и срывам среди сотрудников.
Сам Уилкерсон был уволен в четверг с должности старшего вице-президента Trump Media & Technology Group после своего общения с журналистами.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 02:52
CNN: Трамп оспорил вызов на допрос по делу о его коммерческой компании
 
В миреДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала