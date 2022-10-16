https://ria.ru/20221016/narusheniya-1824351938.html

Сооснователь медиа-компании Трампа заявил о нарушении законов США

Сооснователь медиа-компании Трампа заявил о нарушении законов США - РИА Новости, 16.10.2022

Сооснователь медиа-компании Трампа заявил о нарушении законов США

Американская медиа-компания Trump Media & Technology Group, созданная бывшим президентом США Дональдом Трампом, могла нарушать законодательство о ценных... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T00:47

2022-10-16T00:47

2022-10-16T01:09

в мире

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Американская медиа-компания Trump Media & Technology Group, созданная бывшим президентом США Дональдом Трампом, могла нарушать законодательство о ценных бумагах, а сам экс-глава Белого дома оказывал давление на ее руководство, требуя передать акции менеджмента своей супруге Мелании. Об этом говорится в документах со-основателя компании Уилла Уилкерсона, которые он направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, а также газете The Washington Post.Trump Media & Technology Group была создана Трампом в 2021 году и владеет социальной сетью Truth Social, где регулярно публикует свои заявления экс-глава Белого дома, заблокированный в Twitter.Как следует из сообщений Уилкерсона, Трамп "угрожал" разрушить компанию, если его требования не будут выполнены.Он также утверждает, что сложившаяся в компании враждебная обстановка приводила к техническим сбоям и срывам среди сотрудников.Сам Уилкерсон был уволен в четверг с должности старшего вице-президента Trump Media & Technology Group после своего общения с журналистами.

https://ria.ru/20220322/delo-1779367939.html

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в мире, дональд трамп, сша