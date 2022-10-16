https://ria.ru/20221016/moldaviya-1824421791.html

Молдавская полиция не пустила участников акции протеста на главную площадь

Молдавская полиция не пустила участников акции протеста на главную площадь - РИА Новости, 16.10.2022

Молдавская полиция не пустила участников акции протеста на главную площадь

Сотрудники полиции не пропускают участников антиправительственного протеста на главную площадь Кишинева, движение транспорта в центре города заблокировано,... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T16:00

2022-10-16T16:00

2022-10-16T16:00

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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции не пропускают участников антиправительственного протеста на главную площадь Кишинева, движение транспорта в центре города заблокировано, передает корреспондент РИА Новости.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты живут в палатках в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. Однако в воскресенье акция переместилась на центральную площадь Кишинева - к зданию правительства. Организаторы заявили о намерении собрать около 100 тысяч участников. Неделей ранее партия "Шор" поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.Две колонны участников протеста собрались в центре города, чтобы провести манифестацию на площади Великого национального собрания, как это было согласовано с местной администрацией, однако полиция не пускает людей на площадь.Движение транспорта в центре столицы Молдавии оказалось заблокировано сразу на нескольких улицах. Организаторы заявили, что не намерены занимать участок площади, где еще осталась сцена после празднования Дня города. Переговоры с сотрудниками полиции ведут и депутаты парламента от партии "Шор".На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с акцией протеста. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221016/kishinev-1824414477.html

https://ria.ru/20221012/shor-1823551490.html

https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823797603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия