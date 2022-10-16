https://ria.ru/20221016/mobilizatsiya-1824374833.html
Володин призвал сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла целей
Володин призвал сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла целей - РИА Новости, 16.10.2022
Володин призвал сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла целей
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T09:36
2022-10-16T09:36
2022-10-16T11:34
вячеслав володин
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
госдума рф
общество
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей."Нам необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей", - сообщил Володин.Он добавил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Также важно, по его словам, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами."Если вы столкнулись с нарушениями - обращайтесь. Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются", - написал Володин.Председатель Госдумы отметил, что приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них."Мимо проблем никто проходить не будет", - добавил он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824092473.html
https://ria.ru/20221014/otsrochka-1824125767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав володин, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, госдума рф, общество, частичная мобилизация в россии
Вячеслав Володин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Госдума РФ, Общество, Частичная мобилизация в России
09:36 16.10.2022 (обновлено: 11:34 16.10.2022)
Володин призвал сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла целей
Спикер Госдумы Володин призвал сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла целей