https://ria.ru/20221016/mobilizatsiya-1824374833.html

Володин призвал сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла целей

Володин призвал сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла целей - РИА Новости, 16.10.2022

Володин призвал сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла целей

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T09:36

2022-10-16T09:36

2022-10-16T11:34

вячеслав володин

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

госдума рф

общество

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей."Нам необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей", - сообщил Володин.Он добавил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Также важно, по его словам, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами."Если вы столкнулись с нарушениями - обращайтесь. Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются", - написал Володин.Председатель Госдумы отметил, что приемная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них."Мимо проблем никто проходить не будет", - добавил он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824092473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав володин, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, госдума рф, общество, частичная мобилизация в россии