https://ria.ru/20221016/minoborony-1824356414.html

Минобороны Белоруссии: российские войска продолжают прибывать в республику

Минобороны Белоруссии: российские войска продолжают прибывать в республику - РИА Новости, 16.10.2022

Минобороны Белоруссии: российские войска продолжают прибывать в республику

Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в региональную группировку Союзного государства, продолжают прибывать в Белоруссию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T02:43

2022-10-16T02:43

2022-10-16T11:22

александр лукашенко

владимир путин

министерство обороны белоруссии

нато

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МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в региональную группировку Союзного государства, продолжают прибывать в Белоруссию, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства."Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в региональную группировку войск (сил), продолжают прибывать в Республику Беларусь", — говорится в сообщении, опубликованном в субботу вечером.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Минска. Лукашенко также сообщил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, формирование этой группировки уже идет.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, владимир путин, министерство обороны белоруссии, нато