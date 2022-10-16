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Минобороны Белоруссии: российские войска продолжают прибывать в республику
Минобороны Белоруссии: российские войска продолжают прибывать в республику - РИА Новости, 16.10.2022
Минобороны Белоруссии: российские войска продолжают прибывать в республику
Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в региональную группировку Союзного государства, продолжают прибывать в Белоруссию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T02:43
2022-10-16T02:43
2022-10-16T11:22
александр лукашенко
владимир путин
министерство обороны белоруссии
нато
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МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в региональную группировку Союзного государства, продолжают прибывать в Белоруссию, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства."Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в региональную группировку войск (сил), продолжают прибывать в Республику Беларусь", — говорится в сообщении, опубликованном в субботу вечером.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Минска. Лукашенко также сообщил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, формирование этой группировки уже идет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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александр лукашенко, владимир путин, министерство обороны белоруссии, нато
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Министерство обороны Белоруссии, НАТО
02:43 16.10.2022 (обновлено: 11:22 16.10.2022)
Минобороны Белоруссии: российские войска продолжают прибывать в республику
Минобороны Белоруссии: эшелоны с российскими военными продолжают прибывать в республику