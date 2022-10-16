https://ria.ru/20221016/miller-1824412252.html

"Газпром" обеспечит прохождение зимы в России, заявил Миллер

"Газпром" обеспечит прохождение зимы в России, заявил Миллер - РИА Новости, 16.10.2022

"Газпром" обеспечит прохождение зимы в России, заявил Миллер

"Газпром" обеспечивает прохождение зимы в России с целью, чтобы страна не почувствовала даже самых сильных холодов, заявил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:49

2022-10-16T14:49

2022-10-16T14:49

экономика

алексей миллер

павел зарубин

россия

газпром

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт - РИА Новости. "Газпром" обеспечивает прохождение зимы в России с целью, чтобы страна не почувствовала даже самых сильных холодов, заявил глава компании Алексей Миллер."Обеспечиваем прохождение осенне-зимнего максимума. И, конечно же, самая главная задача - чтобы страна ни при какой температуре, какой бы она низкой ни была, не почувствовала вот этот осенне-зимний максимум", - заявил Миллер в интервью Павлу Зарубину в передаче "Москва. Кремль. Путин" на "Россия 1".Он отметил, что "Газпром" создает газотранспортные мощности на среднюю температуру по всей европейской части страны -25 градусов."И мы полностью обеспечиваем все потребности наших потребителей", - заключил Миллер.

https://ria.ru/20221016/gaz-1824393273.html

https://ria.ru/20221016/turtsiya-1824412035.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, алексей миллер, павел зарубин, россия, газпром