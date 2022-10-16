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"Газпром" обеспечит прохождение зимы в России, заявил Миллер - РИА Новости, 16.10.2022
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"Газпром" обеспечит прохождение зимы в России, заявил Миллер
"Газпром" обеспечит прохождение зимы в России, заявил Миллер - РИА Новости, 16.10.2022
"Газпром" обеспечит прохождение зимы в России, заявил Миллер
"Газпром" обеспечивает прохождение зимы в России с целью, чтобы страна не почувствовала даже самых сильных холодов, заявил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:49
2022-10-16T14:49
экономика
алексей миллер
павел зарубин
россия
газпром
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт - РИА Новости. "Газпром" обеспечивает прохождение зимы в России с целью, чтобы страна не почувствовала даже самых сильных холодов, заявил глава компании Алексей Миллер."Обеспечиваем прохождение осенне-зимнего максимума. И, конечно же, самая главная задача - чтобы страна ни при какой температуре, какой бы она низкой ни была, не почувствовала вот этот осенне-зимний максимум", - заявил Миллер в интервью Павлу Зарубину в передаче "Москва. Кремль. Путин" на "Россия 1".Он отметил, что "Газпром" создает газотранспортные мощности на среднюю температуру по всей европейской части страны -25 градусов."И мы полностью обеспечиваем все потребности наших потребителей", - заключил Миллер.
https://ria.ru/20221016/gaz-1824393273.html
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экономика, алексей миллер, павел зарубин, россия, газпром
Экономика, Алексей Миллер, Павел Зарубин, Россия, Газпром
14:49 16.10.2022
 
"Газпром" обеспечит прохождение зимы в России, заявил Миллер

Миллер: "Газпром" обеспечит прохождение зимы, чтобы никто не почувствовал холодов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть" в Капотне
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода Газпром нефть в Капотне - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть" в Капотне. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт - РИА Новости. "Газпром" обеспечивает прохождение зимы в России с целью, чтобы страна не почувствовала даже самых сильных холодов, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Обеспечиваем прохождение осенне-зимнего максимума. И, конечно же, самая главная задача - чтобы страна ни при какой температуре, какой бы она низкой ни была, не почувствовала вот этот осенне-зимний максимум", - заявил Миллер в интервью Павлу Зарубину в передаче "Москва. Кремль. Путин" на "Россия 1".
Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
12:11
Миллер рассказал о последствиях ограничения цен на российский газ в ЕС
Он отметил, что "Газпром" создает газотранспортные мощности на среднюю температуру по всей европейской части страны -25 градусов.
"И мы полностью обеспечиваем все потребности наших потребителей", - заключил Миллер.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
14:46
Миллер допустил перенаправление газа для "Северных потоков" через Турцию
 
ЭкономикаАлексей МиллерПавел ЗарубинРоссияГазпром
 
 
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