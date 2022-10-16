13:33 16.10.2022 (обновлено: 13:47 16.10.2022)
"Не будем скучать". Немцы попрощались с украинским экс-послом Мельником
Читатели Spiegel отреагировали на возвращение бывшего посла Мельника на Украину
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прохладно отнеслись к возвращению на родину бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
"Я буду скучать по нему так же, как и по Ричарду Гренеллу: нисколько", — написала Mika.
"Мельник был неприемлем в качестве посла!" — пожаловался Hans-Jürgen-vgdrcIlng.
"Это его заслуга, что ему удалось втянуть Германию в эту войну в невообразимых масштабах", — прокомментировал Ansichtssache.
"Спасибо за ничего, мистер Мельник", — сыронизировал один из пользователей.
"У него не было такта. Он выступал против Германии везде, где только мог. Почему здесь остались его дети?" — поинтересовался юзер.
"Ведя себя высокомерно, Мельник скорее уменьшил желание помочь Украине, чем укрепил его. Это хороший день для Украины, что Мельник покинул Германию, и, надеюсь, он никогда не вернется", — подытожил читатель.
Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.
В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД.