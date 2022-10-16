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"Не будем скучать". Немцы попрощались с украинским экс-послом Мельником - РИА Новости, 16.10.2022
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"Не будем скучать". Немцы попрощались с украинским экс-послом Мельником
"Не будем скучать". Немцы попрощались с украинским экс-послом Мельником - РИА Новости, 16.10.2022
"Не будем скучать". Немцы попрощались с украинским экс-послом Мельником
Читатели немецкого журнала Spiegel прохладно отнеслись к возвращению на родину бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:33
2022-10-16T13:47
в мире
андрей мельник
олаф шольц
украина
германия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прохладно отнеслись к возвращению на родину бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника."Я буду скучать по нему так же, как и по Ричарду Гренеллу: нисколько", — написала Mika."Мельник был неприемлем в качестве посла!" — пожаловался Hans-Jürgen-vgdrcIlng."Это его заслуга, что ему удалось втянуть Германию в эту войну в невообразимых масштабах", — прокомментировал Ansichtssache."Спасибо за ничего, мистер Мельник", — сыронизировал один из пользователей."Ведя себя высокомерно, Мельник скорее уменьшил желание помочь Украине, чем укрепил его. Это хороший день для Украины, что Мельник покинул Германию, и, надеюсь, он никогда не вернется", — подытожил читатель.Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822701737.html
https://ria.ru/20221015/melnik-1824334506.html
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в мире, андрей мельник, олаф шольц, украина, германия
В мире, Андрей Мельник, Олаф Шольц, Украина, Германия
13:33 16.10.2022 (обновлено: 13:47 16.10.2022)
 
"Не будем скучать". Немцы попрощались с украинским экс-послом Мельником

Читатели Spiegel отреагировали на возвращение бывшего посла Мельника на Украину

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прохладно отнеслись к возвращению на родину бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
"Я буду скучать по нему так же, как и по Ричарду Гренеллу: нисколько", — написала Mika.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 09:12
В Сети потребовали отправить сына Мельника на фронт после его оскорблений
"Мельник был неприемлем в качестве посла!" — пожаловался Hans-Jürgen-vgdrcIlng.
"Это его заслуга, что ему удалось втянуть Германию в эту войну в невообразимых масштабах", — прокомментировал Ansichtssache.
"Спасибо за ничего, мистер Мельник", — сыронизировал один из пользователей.

"У него не было такта. Он выступал против Германии везде, где только мог. Почему здесь остались его дети?" — поинтересовался юзер.

"Ведя себя высокомерно, Мельник скорее уменьшил желание помочь Украине, чем укрепил его. Это хороший день для Украины, что Мельник покинул Германию, и, надеюсь, он никогда не вернется", — подытожил читатель.
Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.
В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 21:29
Экс-посол Украины Мельник обратился к Западу с дерзкой просьбой
 
В миреАндрей МельникОлаф ШольцУкраинаГермания
 
 
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