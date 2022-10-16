https://ria.ru/20221016/medgruppa-1824366733.html
ВСУ намеренно наносят удары по медчастям, рассказал командир медгруппы
ВСУ намеренно наносят удары по медчастям, рассказал командир медгруппы - РИА Новости, 16.10.2022
ВСУ намеренно наносят удары по медчастям, рассказал командир медгруппы
Украинские военные целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей, рассказал РИА Новости командир медицинской группы ВС РФ с позывным "Донор". РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:18
2022-10-16T08:18
2022-10-16T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
украина
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УГЛЕДАР (ДНР), 16 окт - РИА Новости. Украинские военные целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей, рассказал РИА Новости командир медицинской группы ВС РФ с позывным "Донор"."Неоднократно было, что враг непосредственно огонь вел по нашей технике, по нашим медицинским пунктам. В ходе этой спецоперации уже сделали выводы, и, соответственно, медицинские пункты разворачиваются таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки все сложить, поменять свое место", - сказал собеседник агентства.По его словам, после появления украинских беспилотников приходится менять позиции, так как украинские боевики наносят артиллерийские удары, даже располагая данными, что это место оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20221013/bespilotniki-1823600507.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина
Материал дополняется
ВСУ намеренно наносят удары по медчастям, рассказал командир медгруппы
Командир медгруппы: ВСУ намеренно наносят удары по медицинским частям
УГЛЕДАР (ДНР), 16 окт - РИА Новости. Украинские военные целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей, рассказал РИА Новости командир медицинской группы ВС РФ с позывным "Донор".
"Неоднократно было, что враг непосредственно огонь вел по нашей технике, по нашим медицинским пунктам. В ходе этой спецоперации уже сделали выводы, и, соответственно, медицинские пункты разворачиваются таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки все сложить, поменять свое место", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после появления украинских беспилотников приходится менять позиции, так как украинские боевики наносят артиллерийские удары, даже располагая данными, что это место оказания медицинской помощи.