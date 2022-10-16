https://ria.ru/20221016/medgruppa-1824366733.html

ВСУ намеренно наносят удары по медчастям, рассказал командир медгруппы

ВСУ намеренно наносят удары по медчастям, рассказал командир медгруппы - РИА Новости, 16.10.2022

ВСУ намеренно наносят удары по медчастям, рассказал командир медгруппы

Украинские военные целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей, рассказал РИА Новости командир медицинской группы ВС РФ с позывным "Донор". РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:18

2022-10-16T08:18

2022-10-16T08:18

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

украина

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УГЛЕДАР (ДНР), 16 окт - РИА Новости. Украинские военные целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей, рассказал РИА Новости командир медицинской группы ВС РФ с позывным "Донор"."Неоднократно было, что враг непосредственно огонь вел по нашей технике, по нашим медицинским пунктам. В ходе этой спецоперации уже сделали выводы, и, соответственно, медицинские пункты разворачиваются таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки все сложить, поменять свое место", - сказал собеседник агентства.По его словам, после появления украинских беспилотников приходится менять позиции, так как украинские боевики наносят артиллерийские удары, даже располагая данными, что это место оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20221013/bespilotniki-1823600507.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы рф, украина