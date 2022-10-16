https://ria.ru/20221016/mavrikiy-1824378514.html
Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол
Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 16.10.2022
Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол
Маврикий намерен активно развивать взаимодействие с Россией, заявил РИА Новости посол республики в РФ Джанке Хесвар. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:16
2022-10-16T10:16
2022-10-16T10:16
в мире
россия
маврикий
москва
джанке хесвар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_0:301:3000:1989_1920x0_80_0_0_2eada2b9b07af91e4adab5bd43d65044.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Маврикий намерен активно развивать взаимодействие с Россией, заявил РИА Новости посол республики в РФ Джанке Хесвар."Маврикий - это маленькая страна, и мы хотим работать со всеми. Россия - большая и влиятельная страна, и мы хотим активно с ней взаимодействовать", - сказал он.По его словам, отношения с Россией являются значимыми еще и потому, что Москва одной из первых заключила дипломатические отношения с Маврикием.Посол упомянул о помощи, которую РФ оказывает его стране, в частности, вакциной в период пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20221013/mavrikiy-1823746012.html
https://ria.ru/20221013/mir-1823701094.html
россия
маврикий
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_dd232d8418d923c4c74edab5963472c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, маврикий, москва, джанке хесвар
В мире, Россия, Маврикий, Москва, Джанке Хесвар
Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол
Посол Маврикия в Москве Хесвар: республика намерена развивать взаимодействие с Россией