https://ria.ru/20221016/mavrikiy-1824378514.html

Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол

Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 16.10.2022

Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол

Маврикий намерен активно развивать взаимодействие с Россией, заявил РИА Новости посол республики в РФ Джанке Хесвар. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:16

2022-10-16T10:16

2022-10-16T10:16

в мире

россия

маврикий

москва

джанке хесвар

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Маврикий намерен активно развивать взаимодействие с Россией, заявил РИА Новости посол республики в РФ Джанке Хесвар."Маврикий - это маленькая страна, и мы хотим работать со всеми. Россия - большая и влиятельная страна, и мы хотим активно с ней взаимодействовать", - сказал он.По его словам, отношения с Россией являются значимыми еще и потому, что Москва одной из первых заключила дипломатические отношения с Маврикием.Посол упомянул о помощи, которую РФ оказывает его стране, в частности, вакциной в период пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20221013/mavrikiy-1823746012.html

https://ria.ru/20221013/mir-1823701094.html

россия

маврикий

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, маврикий, москва, джанке хесвар