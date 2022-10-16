Рейтинг@Mail.ru
Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/mavrikiy-1824378514.html
Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол
Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 16.10.2022
Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол
Маврикий намерен активно развивать взаимодействие с Россией, заявил РИА Новости посол республики в РФ Джанке Хесвар. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T10:16
2022-10-16T10:16
в мире
россия
маврикий
москва
джанке хесвар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_0:301:3000:1989_1920x0_80_0_0_2eada2b9b07af91e4adab5bd43d65044.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Маврикий намерен активно развивать взаимодействие с Россией, заявил РИА Новости посол республики в РФ Джанке Хесвар."Маврикий - это маленькая страна, и мы хотим работать со всеми. Россия - большая и влиятельная страна, и мы хотим активно с ней взаимодействовать", - сказал он.По его словам, отношения с Россией являются значимыми еще и потому, что Москва одной из первых заключила дипломатические отношения с Маврикием.Посол упомянул о помощи, которую РФ оказывает его стране, в частности, вакциной в период пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20221013/mavrikiy-1823746012.html
https://ria.ru/20221013/mir-1823701094.html
россия
маврикий
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_dd232d8418d923c4c74edab5963472c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, маврикий, москва, джанке хесвар
В мире, Россия, Маврикий, Москва, Джанке Хесвар
10:16 16.10.2022
 
Маврикий хочет развивать сотрудничество с Россией, заявил посол

Посол Маврикия в Москве Хесвар: республика намерена развивать взаимодействие с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкОстров Маврикий
Остров Маврикий - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Остров Маврикий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Маврикий намерен активно развивать взаимодействие с Россией, заявил РИА Новости посол республики в РФ Джанке Хесвар.
"Маврикий - это маленькая страна, и мы хотим работать со всеми. Россия - большая и влиятельная страна, и мы хотим активно с ней взаимодействовать", - сказал он.
Маврикий - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:13
Маврикий попросил у России помощи в разработке шельфа
По его словам, отношения с Россией являются значимыми еще и потому, что Москва одной из первых заключила дипломатические отношения с Маврикием.
Посол упомянул о помощи, которую РФ оказывает его стране, в частности, вакциной в период пандемии коронавируса.
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 13:35
В Маврикии заявили, что страна может начать принимать карты "Мир"
 
В миреРоссияМаврикийМоскваДжанке Хесвар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала