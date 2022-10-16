https://ria.ru/20221016/legenda-1824177719.html

"Ушли под землю". Ученые подтвердили легенду о "неведомой расе"

"Ушли под землю". Ученые подтвердили легенду о "неведомой расе" - РИА Новости, 16.10.2022

"Ушли под землю". Ученые подтвердили легенду о "неведомой расе"

Археологи подтвердили одну из легенд Тайваня: некогда остров населяли низкорослые темнокожие люди. Ученые отмечают, что следы таких народов можно найти повсюду... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:00

2022-10-16T08:00

2022-10-16T08:08

религия

джон толкин

тайвань

австралия

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Археологи подтвердили одну из легенд Тайваня: некогда остров населяли низкорослые темнокожие люди. Ученые отмечают, что следы таких народов можно найти повсюду — от Сибири до Британских островов. О "маленьких жителях" Земли — в материале РИА Новости.Здесь их не ждалиИз поколения в поколение на Тайване передавали предание о низкорослом народе с темной кожей. Его представители обитали высоко в горах, говорили на непонятном языке, а затем странным образом исчезли.До сих пор никаких материальных доказательств мифа не было. К тому же ученые сильно сомневались, что на острове хоть когда-то могли жить темнокожие. Традиционно считалось, что аборигены Тайваня — австронезийцы — пришли из Китая. На новые территории они перебрались приблизительно пять тысяч лет назад, а затем расселились по всей Океании.Однако в этом году совместная экспедиция археологов из Австралии, Вьетнама и Японии обнаружила в пещерном комплексе Сяома на восточном побережье острова необычное женское захоронение. Покойную зарыли в сидячем положении с плотно прижатыми к голове коленями — способ, нехарактерный для региона.Результаты радиоуглеродного анализа показали: умершей приблизительно шесть тысяч лет. Но куда больше ученых удивили ее размеры."Длина бедренных костей равнялась 35 сантиметрам. Череп был гораздо меньше обычного. Исходя из этих пропорций, антропологи пришли к выводу, что рост женщины не превышал 140 сантиметров", — рассказал руководитель экспедиции, профессор Гуамского университета Майк Карсон.Археологи сразу решили, что имеют дело с представительницей легендарного низкорослого народа. Дальнейшие исследования останков убедили их в этом еще больше."ДНК черепа свидетельствует, что он генетически схож с африканскими образцами примерно того же временного периода. А его размер и форма напоминают пигмеев, которые жили на территории современной Южной Африки", — говорится в результатах исследования.Команда Майка Карсона уверена, что женщина из пещеры Сяома принадлежит к негрито — коренному населению Азии, которое пришло сюда из Африки. К представителям этой группы относятся многие народы на Филиппинах, некоторые аборигены Австралии и Андамандских островов. Всех отличает низкий рост (от 140 до 150 сантиметров) и темная кожа.Теперь, когда тайваньская легенда подтвердилась, перед учеными стоит не менее важная задача — выяснить, почему негрито исчезли с острова. Пока специалисты предполагают, что их вытеснили пришедшие позднее австронезийцы.Отнюдь не маленькиеЭксперты отмечают: сказания о низкорослых народах характерны почти для всех регионов мира. В Европе, например, это эльфы или гномы. Многие любители мифологии в качестве прототипов видят пиктов — племена, в первые века нашей эры населявшие северо-восток Шотландии.Их образ во многом популяризировал поэт Роберт Льюис Стивенсон. В его балладе "Heather Ale" ("Вересковый мед") пикты предстают как невысокого роста люди, живущие в пещерах под землей.Окончательно же обессмертил древний народ, как считают некоторые англоманы, Джон Толкин. По их мнению, именно пикты послужили основой для создания хоббитов — невысоких человекоподобных существ, населяющих Средиземье.Сам автор в многочисленных сопроводительных записках к своему легендариуму опровергал эти доводы. Но проверить, имеют ли кельтские племена с полуросликами из Шира что-то общее, сложно. История пиктов по большей части состоит из вопросов."Насчет их происхождения существуют две точки зрения. Согласно первой пикты — автохтонное население Британии, пришедшее сюда еще в ранний бронзовый век. Получается, их можно считать первыми представителями индоевропейцев в Европе. Вторая версия более реалистичная: они были кельтским племенем, которое довольно рано отделилось от сородичей", — говорит историк-медиевист Клим Жуков.Главными источниками о культуре пиктов служат сотни камней с надписями, которые те оставили на всей территории расселения. Прочесть петроглифы невозможно — язык до сих пор не расшифровали.Зато сохранились воспоминания их недругов. Вплоть до V века народ активно воевал с Римской империей. В трудах античных историков и политиков можно встретить упоминание о "низкорослых людях".Однако находки последних лет полностью опровергают этот факт. В 2016-м археологи обнаружили в деревне Розмарки на севере Шотландии скелет мужчины. По результатам углеродного анализа установили, что умер он между 430 и 630 годами."В этот период регион как раз населяли пикты. Мужчина, останки которого мы нашли, имел весьма крепкое телосложение и достаточно высокий для того времени рост — 167 сантиметров", — рассказал участник экспедиции профессор Университета Лестера Саймон Ганн.Три года спустя в другом шотландском поселении Мюир Орд ученые раскопали крупный некрополь. Все захоронения в нем — не позднее VII века. Но главное — средний рост умерших также от 160 до 170 сантиметров.Выходит, не такими уж маленькими были легендарные пикты.Белоглазые северянеВерят в карликов и некоторые народы современной России. Так, у ненцев до сих пор бытует сказание о сихиртя — народе, который пришел на Ямал далеко из-за моря. Эти люди были белоглазые, небольшого роста и вели совсем другой, чем аборигены, образ жизни.Сихиртя не разводили оленей, а охотились на диких зверей. Одежда у них была с серебряными подвесками, которые мелодично звенели. В какой-то момент белоглазые карлики ушли в сопки и стали жить под землей, где занимались кузнечным делом.Сами ненцы сообщали русским путешественникам XIX века, что сихиртя еще можно было увидеть пять-шесть поколений назад. В начале двадцатого столетия исследователи решили основательно заняться этим вопросом и отыскать следы мифических людей.В 1932-м в нескольких километрах от Салехарда нашли несколько святилищ железного века. Археологи назвали эти капища Усть-Полуйской культурой (рядом протекает река Полуй). А также предположили, что построили их сихиртя."Однако есть один нюанс. Открытая Усть-Полуйская археологическая культура — это период с IV века до н. э. по II век н. э. Ненцев, которые утверждают, что видят сихиртя до сих пор, в тундре тогда еще не было", — указывает историк Сергей Туров.В 2011-м отечественный археолог Олег Кардаш обнаружил более убедительные доказательства существования северных карликов. В ходе раскопок средневекового городища в ямальской бухте Находка он нашел шесть жилищ. Все были накрыты единой кровлей и соединены системой переходов.Со стороны конструкция выглядела как одна большая сопка. Причем вход был только один — через люк на крыше. Городок построили в начале XIII столетия и примерно век спустя забросили. Кардаш установил, что его обитатели занимались в основном охотой на дикого оленя и песца."К тому же к XIV веку начался так называемый малый ледниковый период. Резкое похолодание вполне объясняет тот факт, что поселение так быстро оставили", — поясняет ученый.Окончательно же ответить на вопрос, существовали на самом деле сихиртя или нет, историки пока не могут. Ведь останки легендарного народа пока не нашли. Так что все свидетельства — косвенные.

https://ria.ru/20220904/bogi-1814121920.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

джон толкин, тайвань, австралия, европа, аналитика - религия и мировоззрение