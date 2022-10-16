https://ria.ru/20221016/koronavirus-1824393632.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 46 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 46 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 46 человек с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 326 человек, сообщает в воскресенье стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T12:13

2022-10-16T12:13

2022-10-16T12:13

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 326 человек, сообщает в воскресенье стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 326, госпитализировано 46 человека, выздоровели 441 человек, 2 человека умерли за сутки", - говорится в региональной сводке.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 412 человек.

https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823425369.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество