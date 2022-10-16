https://ria.ru/20221016/kompartiya-1824361151.html
Си Цзиньпин заявил о твердости в борьбе с сепаратизмом на Тайване
Си Цзиньпин заявил о твердости в борьбе с сепаратизмом на Тайване - РИА Новости, 16.10.2022
Си Цзиньпин заявил о твердости в борьбе с сепаратизмом на Тайване
Коммунистическая партия Китая продемонстрировала твердую решимость защищать территориальную целостность и государственный суверенитет в тайваньском вопросе,... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T05:50
2022-10-16T05:50
2022-10-16T05:58
в мире
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Коммунистическая партия Китая продемонстрировала твердую решимость защищать территориальную целостность и государственный суверенитет в тайваньском вопросе, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.В субботу официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели заявил, что Китай не исключает применения силы для решения тайваньского вопроса, но лишь против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил. Он подчеркнул, что это ни в коем случае не будет направлено против жителей Тайваня, так как цель Пекина состоит в том, чтобы содействовать процессу мирного воссоединения острова с материковой частью Китая.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.20-й съезд КПК пройдет в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
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в мире, си цзиньпин, нэнси пелоси, китай, пекин, тайвань
В мире, Си Цзиньпин, Нэнси Пелоси, Китай, Пекин, Тайвань
05:50 16.10.2022 (обновлено: 05:58 16.10.2022)
Си Цзиньпин заявил о твердости в борьбе с сепаратизмом на Тайване
Лидер КНР заявил, что КПК продемонстрировала твердую решимость в тайваньском вопросе
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Коммунистическая партия Китая продемонстрировала твердую решимость защищать территориальную целостность и государственный суверенитет в тайваньском вопросе, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.
"Перед лицом серьезных провокаций со стороны сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и вмешательства внешних сил мы решительно боролись с сепаратизмом и вмешательством, демонстрируя нашу твердую решимость и широкие возможности по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и противодействию независимости Тайваня", - сказал Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда партии в Пекине.
В субботу официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели заявил, что Китай не исключает применения силы для решения тайваньского вопроса, но лишь против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил. Он подчеркнул, что это ни в коем случае не будет направлено против жителей Тайваня, так как цель Пекина состоит в том, чтобы содействовать процессу мирного воссоединения острова с материковой частью Китая.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.
20-й съезд КПК пройдет в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.