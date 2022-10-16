https://ria.ru/20221016/kompartiya-1824361151.html

Си Цзиньпин заявил о твердости в борьбе с сепаратизмом на Тайване

Си Цзиньпин заявил о твердости в борьбе с сепаратизмом на Тайване - РИА Новости, 16.10.2022

Си Цзиньпин заявил о твердости в борьбе с сепаратизмом на Тайване

Коммунистическая партия Китая продемонстрировала твердую решимость защищать территориальную целостность и государственный суверенитет в тайваньском вопросе,... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T05:50

2022-10-16T05:50

2022-10-16T05:58

в мире

си цзиньпин

нэнси пелоси

китай

пекин

тайвань

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Коммунистическая партия Китая продемонстрировала твердую решимость защищать территориальную целостность и государственный суверенитет в тайваньском вопросе, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.В субботу официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели заявил, что Китай не исключает применения силы для решения тайваньского вопроса, но лишь против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил. Он подчеркнул, что это ни в коем случае не будет направлено против жителей Тайваня, так как цель Пекина состоит в том, чтобы содействовать процессу мирного воссоединения острова с материковой частью Китая.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.20-й съезд КПК пройдет в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.

https://ria.ru/20221016/sezd-1824360242.html

китай

пекин

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в мире, си цзиньпин, нэнси пелоси, китай, пекин, тайвань