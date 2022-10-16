https://ria.ru/20221016/kompartiya-1824147607.html

Съезд Коммунистической партии Китая (КПК)

Съезд Коммунистической партии Китая (КПК) - РИА Новости, 16.10.2022

Съезд Коммунистической партии Китая (КПК)

Коммунистическая партия Китая (КПК) – правящая партия Китайской Народной Республики, крупнейшая правящая партия мира. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T00:37

2022-10-16T00:37

2022-10-16T00:37

справки

китай

мао цзэдун

си цзиньпин

коммунистическая партия китая

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Коммунистическая партия Китая (КПК) – правящая партия Китайской Народной Республики, крупнейшая правящая партия мира. Конституции КНР (1982) обозначает руководящую позицию КПК как отличительную черту социализма с китайской спецификой. Согласно Уставу партии, высшим руководящим органом партии являются Всекитайский съезд партии и избранный им Центральный Комитет. Всекитайский съезд партии созывается Центральным Комитетом партии один раз в пять лет. Эта практика стала регулярной с 1977 года – с 11-го съезда КПК, который прошел после смерти первого председателя КНР Мао Цзэдуна. В предшествующие десятилетия съезды созывали нерегулярно. Например, после 8-го съезда в 1956 году следующего всекитайского собрания партийцам пришлось ждать 13 лет – до 1969 года. Перерывы в работе съездов маоистской эпохи были связаны с политической нестабильностью.Всекитайский съезд также может быть созван досрочно, если Центральный Комитет посчитает это необходимым или если этого потребует не менее одной трети партийных организаций провинциальной ступени. Отсрочка созыва съезда, за исключением особых обстоятельств, не допускается.Согласно уставу КПК, всекитайский съезд партии:В частности, в ходе сессии партийный съезд дает консенсусную оценку работы партии за пять лет, прошедших со времени предыдущего съезда, проводит всестороннее рассмотрение современного положения партии, а также устанавливает принципиальные ориентиры партийных приоритетов и задач на ближайшие пять лет до следующей сессии.Примерами изменений в устав партии могут быть внесение поправок в "руководящую идеологию" партии, критерии набора в партию или положения о членстве в высших руководящих органах и др. Действующий Устав партии был принят на XII съезде партии в 1982 году, и с тех пор каждый партийный съезд вносил в него некоторые изменения и коррективы.Делегаты партийного съезда КПК избираются от 38 избирательных округов.Процедура выбора делегатов обычно состоит из пяти частей: выдвижение кандидатов членами партии; представление кандидатов; публичное уведомление кандидатов для обратной связи; объявление шорт-листа кандидатов и окончательное голосование в каждом избирательном округе.Избранные делегаты проверяются квалификационной комиссией перед национальным конгрессом.Делегаты должны быть образцовыми членами партии и соответствовать строгим критериям. Политическая честность ставится на первое место в оценке. По мнению партийного руководства, кандидаты должны прежде всего иметь твердые идеалы и убеждения, высокие моральные устои.Различные избирательные единицы могут предъявляют свои специфические требования к отбору кандидатов. Например, кандидаты в Тибете должны иметь сильное чувство общности с китайской нацией и занимать четкую позицию против сепаратизма.Квоты для делегатов предыдущих национальных съездов КПК также учитываются при распределении мест по различным избирательным округам.Делегаты должны представлять все слои общества, разные регионы страны и различные демографические группы, включая как гендерные, так и этнические меньшинства.19-й съезд Коммунистической партии Китая прошел 18-24 октября 2017 года.Для участия в съезде в общей сложности было выбрано 2287 делегатов. На церемонии открытия съезда партии председатель КНР Си Цзиньпин произнес самую длинную речь в истории страны: она продолжалась 3,5 часа. Он представил доклад под названием "Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху", в котором подвел итоги работы ЦК КПК за пять лет.В своем выступлении генсек сделал акцент на успехах экономического строительства и прогрессе в углублении реформ. Он пообещал превратить Китай к 2050 году в "богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное, модернизированное социалистическое государство".Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость новых подходов в международных отношениях, "исходящих из диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового мышления", и добавил, что "Китай продолжит активные усилия для обеспечения глобального развития и сохранения мирового порядка".Одним из важнейших моментов съезда стало внесение имени Си Цзиньпина и его концепции дальнейшего пути развития страны в устав партии. Это ставит нынешнего лидера Китая в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Кроме того, он стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна, чье имя внесено в устав партии при жизни. Очередной 20-й съезд Коммунистической партии Китая откроется 16 октября 2022 года.В нем примут участие 2296 делегатов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, китай, мао цзэдун, си цзиньпин, коммунистическая партия китая