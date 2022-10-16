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В Молдавии протестующие устроили стычку с полицией - РИА Новости, 16.10.2022
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В Молдавии протестующие устроили стычку с полицией
В Молдавии протестующие устроили стычку с полицией - РИА Новости, 16.10.2022
В Молдавии протестующие устроили стычку с полицией
Между участниками антиправительственного протеста в центре Кишинева и сотрудниками полиции произошла небольшая стычка, организаторы просят участников акции не... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T16:26
2022-10-16T16:26
в мире
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Между участниками антиправительственного протеста в центре Кишинева и сотрудниками полиции произошла небольшая стычка, организаторы просят участников акции не поддаваться на провокации, передает корреспондент РИА Новости.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты живут в палатках в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. Неделей ранее партия "Шор" поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.Участники акции протеста намеревались занять центральную площадь Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии, согласовав это с местными властями. Однако дорогу на площадь им преградили сотрудники полиции, поэтому сцену установили прямо на перекрестке. Движение транспорта в центре столицы Молдавии оказалось заблокировано сразу на нескольких улицах. Между полицейскими и манифестантами произошла небольшая стычка, однако она быстро прекратилась, обошлось без пострадавших."Я очень прошу не прибегать к насилию, не поддавайтесь на провокации полиции, они пытаются нас спровоцировать, они этого ждут. У нас мирный протест, полиция занимается провокацией и нарушает закон!", - призвал собравшихся один из организаторов, представитель партии "Шор" Дину Цуркану.На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221016/moldaviya-1824397895.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия
16:26 16.10.2022
 
В Молдавии протестующие устроили стычку с полицией

В центре Кишинева протестующие устроили стычку с полицией

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкПолиция патрулирует улицы Кишинева
Полиция патрулирует улицы Кишинева - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Полиция патрулирует улицы Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Между участниками антиправительственного протеста в центре Кишинева и сотрудниками полиции произошла небольшая стычка, организаторы просят участников акции не поддаваться на провокации, передает корреспондент РИА Новости.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты живут в палатках в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. Неделей ранее партия "Шор" поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.
Участники акции протеста намеревались занять центральную площадь Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии, согласовав это с местными властями. Однако дорогу на площадь им преградили сотрудники полиции, поэтому сцену установили прямо на перекрестке. Движение транспорта в центре столицы Молдавии оказалось заблокировано сразу на нескольких улицах. Между полицейскими и манифестантами произошла небольшая стычка, однако она быстро прекратилась, обошлось без пострадавших.
"Я очень прошу не прибегать к насилию, не поддавайтесь на провокации полиции, они пытаются нас спровоцировать, они этого ждут. У нас мирный протест, полиция занимается провокацией и нарушает закон!", - призвал собравшихся один из организаторов, представитель партии "Шор" Дину Цуркану.
Участники антиправительственной акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
12:48
Пик протестов в Молдавии придется на январь-февраль, считает эксперт
На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 17:21
Большинство жителей Молдавии поддержали идею смены власти, показал опрос
 
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