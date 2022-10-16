https://ria.ru/20221016/kishinev-1824425452.html

В Молдавии протестующие устроили стычку с полицией

В Молдавии протестующие устроили стычку с полицией - РИА Новости, 16.10.2022

В Молдавии протестующие устроили стычку с полицией

Между участниками антиправительственного протеста в центре Кишинева и сотрудниками полиции произошла небольшая стычка, организаторы просят участников акции не... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T16:26

2022-10-16T16:26

2022-10-16T16:26

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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Между участниками антиправительственного протеста в центре Кишинева и сотрудниками полиции произошла небольшая стычка, организаторы просят участников акции не поддаваться на провокации, передает корреспондент РИА Новости.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты живут в палатках в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. Неделей ранее партия "Шор" поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.Участники акции протеста намеревались занять центральную площадь Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии, согласовав это с местными властями. Однако дорогу на площадь им преградили сотрудники полиции, поэтому сцену установили прямо на перекрестке. Движение транспорта в центре столицы Молдавии оказалось заблокировано сразу на нескольких улицах. Между полицейскими и манифестантами произошла небольшая стычка, однако она быстро прекратилась, обошлось без пострадавших."Я очень прошу не прибегать к насилию, не поддавайтесь на провокации полиции, они пытаются нас спровоцировать, они этого ждут. У нас мирный протест, полиция занимается провокацией и нарушает закон!", - призвал собравшихся один из организаторов, представитель партии "Шор" Дину Цуркану.На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221016/moldaviya-1824397895.html

https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823797603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, россия