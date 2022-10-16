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Оппозиция Молдавии начала акцию протеста в центре Кишинева - РИА Новости, 16.10.2022
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Оппозиция Молдавии начала акцию протеста в центре Кишинева
Оппозиция Молдавии начала акцию протеста в центре Кишинева - РИА Новости, 16.10.2022
Оппозиция Молдавии начала акцию протеста в центре Кишинева
Массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались на центральной площади... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T15:09
2022-10-16T16:21
в мире
майя санду
илан шор
кишинев
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались на центральной площади города и требуют отставки руководства страны и досрочных выборов, передает корреспондент РИА Новости.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты живут в палатках в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. Как утверждают организаторы, в акции участвуют более 50 тысяч человек. Молдавская полиция оттеснила их от площади.Неделей ранее партия "Шор" поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.Протестующие с флагами Молдавии в руках призывают к досрочным выборам и скандируют "Долой Майю Санду!", "Долой правительство", "Отставка". На центральной площади собрались колонны участников, пришедшие из разных районов города."Я изначально объявлял, что национальный протест народа Молдавии — он против действующего режима, против обнищания народа, против голода и холода зимой. Но он и за открытие российского рынка для всех сельхозпроизводителей Молдавии, за возвращение старого тарифа на газ, за возвращение старого тарифа на электроэнергию, за нормальные и достойные пенсии для пенсионеров и зарплаты. Я жду всех в воскресенье, 16 октября, в 15:00 (совпадает с мск) на площади Великого национального собрания, где мы добьемся своего!" — обратился перед акцией к жителям страны лидер партии Илан Шор в соцсетях.На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестующими, если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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Жители Кишинева снова вышли на акцию протеста
Митингующие скандировали "Долой Майю Санду!" возле палаточного городка. Представители оппозиционной партии "Шор" выступили перед участниками акции. Между протестующими и полицией произошли стычки. Официальной информации о задержаниях во время митинга не было. Ранее Президент Молдавии Майя Санду попросила кабмин расширить полномочия полиции, чтобы силовики могли разгонять протесты без согласования с местными властями. Со своей стороны, лидер партии "Шор" отметил, что считает решение о запрете акций протеста незаконным и "грубо нарушающим Конституцию Республики Молдова". Массовые антиправительственные митинги проходят в Молдавии с мая из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также рекордной инфляции в 33,5 процента.
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в мире, майя санду, илан шор, кишинев, молдавия, россия
В мире, Майя Санду, Илан Шор, Кишинев, Молдавия, Россия
15:09 16.10.2022 (обновлено: 16:21 16.10.2022)
 
Оппозиция Молдавии начала акцию протеста в центре Кишинева

Оппозиционная молдавская партия "Шор" начала акцию протеста в центре Кишинева

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались на центральной площади города и требуют отставки руководства страны и досрочных выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты живут в палатках в сквере перед парламентом и напротив дворца президента.
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Как утверждают организаторы, в акции участвуют более 50 тысяч человек. Молдавская полиция оттеснила их от площади.
Неделей ранее партия "Шор" поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.
Протестующие с флагами Молдавии в руках призывают к досрочным выборам и скандируют "Долой Майю Санду!", "Долой правительство", "Отставка". На центральной площади собрались колонны участников, пришедшие из разных районов города.
"Я изначально объявлял, что национальный протест народа Молдавии — он против действующего режима, против обнищания народа, против голода и холода зимой. Но он и за открытие российского рынка для всех сельхозпроизводителей Молдавии, за возвращение старого тарифа на газ, за возвращение старого тарифа на электроэнергию, за нормальные и достойные пенсии для пенсионеров и зарплаты. Я жду всех в воскресенье, 16 октября, в 15:00 (совпадает с мск) на площади Великого национального собрания, где мы добьемся своего!" — обратился перед акцией к жителям страны лидер партии Илан Шор в соцсетях.
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На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестующими, если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 23:52
В Молдавии заявили о готовности создать Комитет национального спасения
 
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