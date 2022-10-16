15:09 16.10.2022 (обновлено: 16:21 16.10.2022)
Оппозиция Молдавии начала акцию протеста в центре Кишинева
Оппозиционная молдавская партия "Шор" начала акцию протеста в центре Кишинева
КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались на центральной площади города и требуют отставки руководства страны и досрочных выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты живут в палатках в сквере перед парламентом и напротив дворца президента.
Как утверждают организаторы, в акции участвуют более 50 тысяч человек. Молдавская полиция оттеснила их от площади.
Неделей ранее партия "Шор" поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь. На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.
Протестующие с флагами Молдавии в руках призывают к досрочным выборам и скандируют "Долой Майю Санду!", "Долой правительство", "Отставка". На центральной площади собрались колонны участников, пришедшие из разных районов города.
"Я изначально объявлял, что национальный протест народа Молдавии — он против действующего режима, против обнищания народа, против голода и холода зимой. Но он и за открытие российского рынка для всех сельхозпроизводителей Молдавии, за возвращение старого тарифа на газ, за возвращение старого тарифа на электроэнергию, за нормальные и достойные пенсии для пенсионеров и зарплаты. Я жду всех в воскресенье, 16 октября, в 15:00 (совпадает с мск) на площади Великого национального собрания, где мы добьемся своего!" — обратился перед акцией к жителям страны лидер партии Илан Шор в соцсетях.
На этой неделе власти республики приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестующими, если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.