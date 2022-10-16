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В Красноярске открывается фестиваль Дмитрия Хворостовского - РИА Новости, 16.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221016/khvorostovskiy-1824123319.html
В Красноярске открывается фестиваль Дмитрия Хворостовского
В Красноярске открывается фестиваль Дмитрия Хворостовского - РИА Новости, 16.10.2022
В Красноярске открывается фестиваль Дмитрия Хворостовского
Сегодня, 16 октября, стартует фестиваль Дмитрия Хворостовского, сообщается на сайте Красноярской краевой филармонии. Смотр продлится по 26 октября. РИА Новости, 16.10.2022
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культура
новости культуры
хворостовский
дмитрий хворостовский
джузеппе верди
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сегодня, 16 октября, стартует фестиваль Дмитрия Хворостовского, сообщается на сайте Красноярской краевой филармонии. Смотр продлится по 26 октября. Он откроется исполнением "Реквиема" Джузеппе Верди. В программе также значатся концерт Хуана Диего Флореса, одноактные оперы Сергея Рахманинова "Скупой рыцарь", "Алеко" и другие выступления. По мнению Ильдара Абдразакова, пока фестиваль будет жить, будут вспоминать о Хворостовском. "Дмитрий Хворостовский для меня всегда был, остается и будет примером хорошего красивого певца", — сказал он на пресс-конференции, посвященной торжественному вечеру в честь 60-летия со дня рождения легендарного баритона. Руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Вдовин отметил, что начинающим артистам из регионов тяжелее строить карьеру, чем тем, кто родился в столичных городах.Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Он добился всемирной известности и признания. Выступал на сцене Метрополитен-оперы, Ла Скала, Венской государственной оперы и других театров. Его не стало 22 ноября 2017. Более двух лет он боролся с онкологией. Фестиваль Дмитрия Хворостовского был учрежден в 2019 году по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса и Людмилы и Александра Хворостовских, родителей оперного певца.
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новости культуры, хворостовский, дмитрий хворостовский, джузеппе верди, красноярск, россия, красноярский край, большой театр, метрополитен-опера, ла скала
Культура, Новости культуры, Хворостовский, Дмитрий Хворостовский, Джузеппе Верди, Красноярск, Россия, Красноярский край, Большой театр, Метрополитен-опера, Ла Скала
07:01 16.10.2022
 
В Красноярске открывается фестиваль Дмитрия Хворостовского

Фестиваль Дмитрия Хворостовского пройдет в Красноярске с 16 по 26 октября

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкОперный певец Дмитрий Хворостовский во время гала-концерта, посвященного открытию исторической сцены Большого театра после шестилетней реконструкции
Оперный певец Дмитрий Хворостовский во время гала-концерта, посвященного открытию исторической сцены Большого театра после шестилетней реконструкции - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сегодня, 16 октября, стартует фестиваль Дмитрия Хворостовского, сообщается на сайте Красноярской краевой филармонии. Смотр продлится по 26 октября.
Он откроется исполнением "Реквиема" Джузеппе Верди. В программе также значатся концерт Хуана Диего Флореса, одноактные оперы Сергея Рахманинова "Скупой рыцарь", "Алеко" и другие выступления.
По мнению Ильдара Абдразакова, пока фестиваль будет жить, будут вспоминать о Хворостовском.
"Дмитрий Хворостовский для меня всегда был, остается и будет примером хорошего красивого певца", — сказал он на пресс-конференции, посвященной торжественному вечеру в честь 60-летия со дня рождения легендарного баритона.
Руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Вдовин отметил, что начинающим артистам из регионов тяжелее строить карьеру, чем тем, кто родился в столичных городах.

"Я вижу, как сейчас меняется ситуация, и в частности фестиваль Хворостовского в Красноярске уже дал дорогу очень многим. Например, в постановке "Дон Жуан" в прошлом году дебютировала в большой партии Мария Мотолыгина, наша выпускница, и другие ребята", — говорит Вдовин.

Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Он добился всемирной известности и признания. Выступал на сцене Метрополитен-оперы, Ла Скала, Венской государственной оперы и других театров.
Его не стало 22 ноября 2017. Более двух лет он боролся с онкологией.
Фестиваль Дмитрия Хворостовского был учрежден в 2019 году по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса и Людмилы и Александра Хворостовских, родителей оперного певца.
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