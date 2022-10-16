https://ria.ru/20221016/khvorostovskiy-1824123319.html

В Красноярске открывается фестиваль Дмитрия Хворостовского

В Красноярске открывается фестиваль Дмитрия Хворостовского - РИА Новости, 16.10.2022

В Красноярске открывается фестиваль Дмитрия Хворостовского

Сегодня, 16 октября, стартует фестиваль Дмитрия Хворостовского, сообщается на сайте Красноярской краевой филармонии. Смотр продлится по 26 октября. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T07:01

2022-10-16T07:01

2022-10-16T07:01

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сегодня, 16 октября, стартует фестиваль Дмитрия Хворостовского, сообщается на сайте Красноярской краевой филармонии. Смотр продлится по 26 октября. Он откроется исполнением "Реквиема" Джузеппе Верди. В программе также значатся концерт Хуана Диего Флореса, одноактные оперы Сергея Рахманинова "Скупой рыцарь", "Алеко" и другие выступления. По мнению Ильдара Абдразакова, пока фестиваль будет жить, будут вспоминать о Хворостовском. "Дмитрий Хворостовский для меня всегда был, остается и будет примером хорошего красивого певца", — сказал он на пресс-конференции, посвященной торжественному вечеру в честь 60-летия со дня рождения легендарного баритона. Руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Вдовин отметил, что начинающим артистам из регионов тяжелее строить карьеру, чем тем, кто родился в столичных городах.Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Он добился всемирной известности и признания. Выступал на сцене Метрополитен-оперы, Ла Скала, Венской государственной оперы и других театров. Его не стало 22 ноября 2017. Более двух лет он боролся с онкологией. Фестиваль Дмитрия Хворостовского был учрежден в 2019 году по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса и Людмилы и Александра Хворостовских, родителей оперного певца.

https://ria.ru/20221006/muzyka-1821965780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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