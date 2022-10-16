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В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры - РИА Новости, 16.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221016/kadyrov-1824481814.html
В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры
В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры - РИА Новости, 16.10.2022
В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры
Президент Чечни Рамзан Кадыров для многих православных людей является в том числе "примером бескомпромиссности" в вопросах сохранения веры, традиций и культуры... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T23:58
2022-10-16T23:58
религия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент Чечни Рамзан Кадыров для многих православных людей является в том числе "примером бескомпромиссности" в вопросах сохранения веры, традиций и культуры своего народа, рассказал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"."Рамзан Ахматович (Кадыров - ред.) для многих православных людей в том числе является примером бескомпромиссности в вопросах сохранения традиций, сохранения веры, в вопросах отстаивания прав верующих людей. В этом смысле он, конечно, пользуется большим уважением среди православных жителей нашего благословенного Кавказа. Это очень хороший пример того, как нужно всегда защищать и твёрдо стоять на том, что является неотъемлемой частью твоего собственного духовного мира, культуры твоего народа, его языка и его традиций", - сказал архиепископ в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он отметил, что православные с чувством благодарности "восприняли весть, о том, что из Фонда Ахмата Кадырова в настоящее время осуществляется поддержка реставрации одного из православных храмов в Мариуполе".
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), русская православная церковь, общество
Религия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Русская православная церковь, Общество
23:58 16.10.2022
 
В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры

Архиепископ Феофилакт: Кадыров — пример бескомпромиссного отстаивания веры и традиции

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкПрезидент Чечни Рамзан Кадыров
Президент Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Президент Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент Чечни Рамзан Кадыров для многих православных людей является в том числе "примером бескомпромиссности" в вопросах сохранения веры, традиций и культуры своего народа, рассказал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Рамзан Ахматович (Кадыров - ред.) для многих православных людей в том числе является примером бескомпромиссности в вопросах сохранения традиций, сохранения веры, в вопросах отстаивания прав верующих людей. В этом смысле он, конечно, пользуется большим уважением среди православных жителей нашего благословенного Кавказа. Это очень хороший пример того, как нужно всегда защищать и твёрдо стоять на том, что является неотъемлемой частью твоего собственного духовного мира, культуры твоего народа, его языка и его традиций", - сказал архиепископ в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 11:07
Чечня до конца будет отстаивать интересы государства, заявил Кадыров
Он отметил, что православные с чувством благодарности "восприняли весть, о том, что из Фонда Ахмата Кадырова в настоящее время осуществляется поддержка реставрации одного из православных храмов в Мариуполе".
 
РелигияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Русская православная церковьОбщество
 
 
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