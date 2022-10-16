https://ria.ru/20221016/kadyrov-1824481814.html

В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры

В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры - РИА Новости, 16.10.2022

В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры

Президент Чечни Рамзан Кадыров для многих православных людей является в том числе "примером бескомпромиссности" в вопросах сохранения веры, традиций и культуры... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T23:58

2022-10-16T23:58

2022-10-16T23:58

религия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент Чечни Рамзан Кадыров для многих православных людей является в том числе "примером бескомпромиссности" в вопросах сохранения веры, традиций и культуры своего народа, рассказал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"."Рамзан Ахматович (Кадыров - ред.) для многих православных людей в том числе является примером бескомпромиссности в вопросах сохранения традиций, сохранения веры, в вопросах отстаивания прав верующих людей. В этом смысле он, конечно, пользуется большим уважением среди православных жителей нашего благословенного Кавказа. Это очень хороший пример того, как нужно всегда защищать и твёрдо стоять на том, что является неотъемлемой частью твоего собственного духовного мира, культуры твоего народа, его языка и его традиций", - сказал архиепископ в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он отметил, что православные с чувством благодарности "восприняли весть, о том, что из Фонда Ахмата Кадырова в настоящее время осуществляется поддержка реставрации одного из православных храмов в Мариуполе".

https://ria.ru/20221007/chechnya-1822162658.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), русская православная церковь, общество