https://ria.ru/20221016/kadyrov-1824481814.html
В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры
В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры - РИА Новости, 16.10.2022
В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры
Президент Чечни Рамзан Кадыров для многих православных людей является в том числе "примером бескомпромиссности" в вопросах сохранения веры, традиций и культуры... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T23:58
2022-10-16T23:58
2022-10-16T23:58
религия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент Чечни Рамзан Кадыров для многих православных людей является в том числе "примером бескомпромиссности" в вопросах сохранения веры, традиций и культуры своего народа, рассказал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"."Рамзан Ахматович (Кадыров - ред.) для многих православных людей в том числе является примером бескомпромиссности в вопросах сохранения традиций, сохранения веры, в вопросах отстаивания прав верующих людей. В этом смысле он, конечно, пользуется большим уважением среди православных жителей нашего благословенного Кавказа. Это очень хороший пример того, как нужно всегда защищать и твёрдо стоять на том, что является неотъемлемой частью твоего собственного духовного мира, культуры твоего народа, его языка и его традиций", - сказал архиепископ в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он отметил, что православные с чувством благодарности "восприняли весть, о том, что из Фонда Ахмата Кадырова в настоящее время осуществляется поддержка реставрации одного из православных храмов в Мариуполе".
https://ria.ru/20221007/chechnya-1822162658.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), русская православная церковь, общество
Религия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Русская православная церковь, Общество
В РПЦ назвали Кадырова примером бескомпромиссного отстаивания веры
Архиепископ Феофилакт: Кадыров — пример бескомпромиссного отстаивания веры и традиции