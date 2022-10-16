https://ria.ru/20221016/iran-1824427919.html

В Иране заявили о привычке Байдена "ловить рыбу в мутной воде"

В Иране заявили о привычке Байдена "ловить рыбу в мутной воде" - РИА Новости, 16.10.2022

В Иране заявили о привычке Байдена "ловить рыбу в мутной воде"

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в беседе с агентством ISNA раскритиковал заявления президента США Джо Байдена о недавних беспорядках в стране, РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T16:46

2022-10-16T16:46

2022-10-16T17:05

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в беседе с агентством ISNA раскритиковал заявления президента США Джо Байдена о недавних беспорядках в стране, вызванных гибелью молодой девушки Махсы Амини, а также о властях в Тегеране.По его словам, иранский истеблишмент нисколько не удивлен подобными заявлениями из Вашингтона. Канаани отметил, что агрессия и вмешательство во внутренние дела стран стали фундаментом американской политики.Полиция нравов задержала Амини 13 сентября в Тегеране. Девушку отправили в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. Там у Махси произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она умерла. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публиковали видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок русари, который должен обязательно покрывать голову иранской женщины.В результате на протяжении более двух недель в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, во время них убили четырех сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек погиб, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов разбили более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.Согласно заявлениям официального Тегерана, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана вызвали послов Великобритании и Норвегии, а также поверенного в делах Франции. Европейским дипломатам вручили ноты протеста из-за сообщений подрывного характера в СМИ этих государств, а также из-за призывов к свержению власти в стране.

https://ria.ru/20221003/iran-1821156238.html

https://ria.ru/20221013/iran-1823563946.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, иран, сша, тегеран (город), мид ирана