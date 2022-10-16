16:46 16.10.2022 (обновлено: 17:05 16.10.2022)
В Иране заявили о привычке Байдена "ловить рыбу в мутной воде"
Представитель МИД Канаани: Байден не в первый раз поддержал словами беспорядки в Иране
© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в беседе с агентством ISNA раскритиковал заявления президента США Джо Байдена о недавних беспорядках в стране, вызванных гибелью молодой девушки Махсы Амини, а также о властях в Тегеране.
"Еще с начала последних событий в Иране, как и вчера, в субботу, президент США Джо Байден уже в который раз поддержал беспорядки в Иране своими заявлениями. <…> Ваша привычка — ловить рыбу в мутной воде. Но помните, что это — Иран", — отметил чиновник.
По его словам, иранский истеблишмент нисколько не удивлен подобными заявлениями из Вашингтона. Канаани отметил, что агрессия и вмешательство во внутренние дела стран стали фундаментом американской политики.
Полиция нравов задержала Амини 13 сентября в Тегеране. Девушку отправили в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. Там у Махси произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она умерла. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публиковали видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок русари, который должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
В результате на протяжении более двух недель в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, во время них убили четырех сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек погиб, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов разбили более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.
Согласно заявлениям официального Тегерана, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана вызвали послов Великобритании и Норвегии, а также поверенного в делах Франции. Европейским дипломатам вручили ноты протеста из-за сообщений подрывного характера в СМИ этих государств, а также из-за призывов к свержению власти в стране.