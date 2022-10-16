16:27 16.10.2022 (обновлено: 16:59 16.10.2022)
В Германии призвали дать преференции беженцам с Украины
Министр труда Германии призвал дать преференции получившим убежище в стране украинцам
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 окт — РИА Новости. Получившим убежище в Германии украинцам должны полагаться привилегии, которые не предоставляются другим беженцам, заявил министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль в интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag.
Чиновник сослался на совместное решение государств ЕС. В нем говорится о том, что украинцы не должны проходить процедуру предоставления убежища.
"Они имеют право на базовое обеспечение (материальную поддержку. — Прим. ред.) и могут сразу приступать к работе. Отменять тут абсолютно нечего", — подчеркнул Хайль.
Глава Минтруда также отметил, что это положение дел не изменит даже возможное увеличение числа приехавших украинцев зимой.
Ранее лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц употребил выражение "социальный туризм" в интервью телеканалу Bild, заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину". Слова главы ХДС были встречены критикой, после чего тот публично извинился.
Ранее руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Согласно письму, местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и они находятся в "крайне опасном положении".
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.