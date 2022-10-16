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В Германии призвали дать преференции беженцам с Украины - РИА Новости, 16.10.2022
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В Германии призвали дать преференции беженцам с Украины
В Германии призвали дать преференции беженцам с Украины - РИА Новости, 16.10.2022
В Германии призвали дать преференции беженцам с Украины
Получившим убежище в Германии украинцам должны полагаться привилегии, которые не предоставляются другим беженцам, заявил министр труда и социальных вопросов ФРГ РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T16:27
2022-10-16T16:59
в мире
фридрих мерц
германия
украина
евросоюз
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 16 окт — РИА Новости. Получившим убежище в Германии украинцам должны полагаться привилегии, которые не предоставляются другим беженцам, заявил министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль в интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag.Чиновник сослался на совместное решение государств ЕС. В нем говорится о том, что украинцы не должны проходить процедуру предоставления убежища.Глава Минтруда также отметил, что это положение дел не изменит даже возможное увеличение числа приехавших украинцев зимой.Ранее лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц употребил выражение "социальный туризм" в интервью телеканалу Bild, заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину". Слова главы ХДС были встречены критикой, после чего тот публично извинился.Ранее руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Согласно письму, местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и они находятся в "крайне опасном положении".По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html
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в мире, фридрих мерц, германия, украина, евросоюз, хдс/хсс
В мире, Фридрих Мерц, Германия, Украина, Евросоюз, ХДС/ХСС
16:27 16.10.2022 (обновлено: 16:59 16.10.2022)
 
В Германии призвали дать преференции беженцам с Украины

Министр труда Германии призвал дать преференции получившим убежище в стране украинцам

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 окт — РИА Новости. Получившим убежище в Германии украинцам должны полагаться привилегии, которые не предоставляются другим беженцам, заявил министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль в интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag.
Чиновник сослался на совместное решение государств ЕС. В нем говорится о том, что украинцы не должны проходить процедуру предоставления убежища.

"Они имеют право на базовое обеспечение (материальную поддержку. — Прим. ред.) и могут сразу приступать к работе. Отменять тут абсолютно нечего", — подчеркнул Хайль.

Глава Минтруда также отметил, что это положение дел не изменит даже возможное увеличение числа приехавших украинцев зимой.
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Ранее руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Согласно письму, местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и они находятся в "крайне опасном положении".
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
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