https://ria.ru/20221016/germaniya-1824425668.html

В Германии призвали дать преференции беженцам с Украины

В Германии призвали дать преференции беженцам с Украины - РИА Новости, 16.10.2022

В Германии призвали дать преференции беженцам с Украины

Получившим убежище в Германии украинцам должны полагаться привилегии, которые не предоставляются другим беженцам, заявил министр труда и социальных вопросов ФРГ РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T16:27

2022-10-16T16:27

2022-10-16T16:59

в мире

фридрих мерц

германия

украина

евросоюз

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 16 окт — РИА Новости. Получившим убежище в Германии украинцам должны полагаться привилегии, которые не предоставляются другим беженцам, заявил министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль в интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag.Чиновник сослался на совместное решение государств ЕС. В нем говорится о том, что украинцы не должны проходить процедуру предоставления убежища.Глава Минтруда также отметил, что это положение дел не изменит даже возможное увеличение числа приехавших украинцев зимой.Ранее лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц употребил выражение "социальный туризм" в интервью телеканалу Bild, заявив, что беженцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину". Слова главы ХДС были встречены критикой, после чего тот публично извинился.Ранее руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. Согласно письму, местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и они находятся в "крайне опасном положении".По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.

https://ria.ru/20220811/bezhentsy-1808774865.html

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Дарья Буймова

в мире, фридрих мерц, германия, украина, евросоюз, хдс/хсс