https://ria.ru/20221016/germaniya-1824400973.html

Премьер Баварии ожидает роста экстремизма в Германии из-за энергокризиса

Премьер Баварии ожидает роста экстремизма в Германии из-за энергокризиса - РИА Новости, 16.10.2022

Премьер Баварии ожидает роста экстремизма в Германии из-за энергокризиса

В Германии в условиях текущего кризиса с энергоносителями могут усилиться проявления экстремизма, а потому необходима сплоченность среди демократических партий, РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:27

2022-10-16T13:27

2022-10-16T13:27

в мире

роберт хабек

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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. В Германии в условиях текущего кризиса с энергоносителями могут усилиться проявления экстремизма, а потому необходима сплоченность среди демократических партий, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС) в интервью Bild am Sonntag."Страх и неуверенность - топливо для экстремистов. И перед грядущей зимой люди испытывают такую неуверенность, какую не испытывали давно. Смешение кризисов, таких как энергетический и коронавирусный, может привести к перенапряжению и дестабилизации демократии. Поэтому демократические партии должны проявлять четкую позицию, меньше спорить и приободрять граждан", - сообщил он.Также он призвал министров экономики и финансов, Роберта Хабека и Кристиана Линднера, перестать вести споры о продлении работы АЭС, а канцлера Олафа Шольца – урезонить этих двух "задир"."Нет окончательного продления срока эксплуатации АЭС как минимум до 2024 года. Нет быстрой реализации торможения цен на газ и послаблений для граждан в октябре и ноябре", - перечислил политик то, чего, по его мнению, сейчас не хватает.Между министром экономики Германии Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линдером уже несколько месяцев ведется спор о вопросах продления эксплуатации немецких АЭС. Хабек, принадлежащий к партии "Зеленые", высказывается о намерении продлить работу двух из трех атомных электростанций до марта 2023 года, в то время как Линднер призывает к продлению эксплуатации всех трех станций до 2024 года.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823871400.html

https://ria.ru/20221015/zaschita-1824306213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, роберт хабек, маркус зедер, кристиан линднер, россия, бавария, германия, хдс/хсс