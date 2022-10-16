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Премьер Баварии ожидает роста экстремизма в Германии из-за энергокризиса - РИА Новости, 16.10.2022
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Премьер Баварии ожидает роста экстремизма в Германии из-за энергокризиса
Премьер Баварии ожидает роста экстремизма в Германии из-за энергокризиса - РИА Новости, 16.10.2022
Премьер Баварии ожидает роста экстремизма в Германии из-за энергокризиса
В Германии в условиях текущего кризиса с энергоносителями могут усилиться проявления экстремизма, а потому необходима сплоченность среди демократических партий, РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:27
2022-10-16T13:27
в мире
роберт хабек
маркус зедер
кристиан линднер
россия
бавария
германия
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. В Германии в условиях текущего кризиса с энергоносителями могут усилиться проявления экстремизма, а потому необходима сплоченность среди демократических партий, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС) в интервью Bild am Sonntag."Страх и неуверенность - топливо для экстремистов. И перед грядущей зимой люди испытывают такую неуверенность, какую не испытывали давно. Смешение кризисов, таких как энергетический и коронавирусный, может привести к перенапряжению и дестабилизации демократии. Поэтому демократические партии должны проявлять четкую позицию, меньше спорить и приободрять граждан", - сообщил он.Также он призвал министров экономики и финансов, Роберта Хабека и Кристиана Линднера, перестать вести споры о продлении работы АЭС, а канцлера Олафа Шольца – урезонить этих двух "задир"."Нет окончательного продления срока эксплуатации АЭС как минимум до 2024 года. Нет быстрой реализации торможения цен на газ и послаблений для граждан в октябре и ноябре", - перечислил политик то, чего, по его мнению, сейчас не хватает.Между министром экономики Германии Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линдером уже несколько месяцев ведется спор о вопросах продления эксплуатации немецких АЭС. Хабек, принадлежащий к партии "Зеленые", высказывается о намерении продлить работу двух из трех атомных электростанций до марта 2023 года, в то время как Линднер призывает к продлению эксплуатации всех трех станций до 2024 года.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823871400.html
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в мире, роберт хабек, маркус зедер, кристиан линднер, россия, бавария, германия, хдс/хсс
В мире, Роберт Хабек, Маркус Зедер, Кристиан Линднер, Россия, Бавария, Германия, ХДС/ХСС
13:27 16.10.2022
 
Премьер Баварии ожидает роста экстремизма в Германии из-за энергокризиса

Премьер Баварии Зедер ожидает роста экстремизма в Германии из-за энергокризиса

© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. В Германии в условиях текущего кризиса с энергоносителями могут усилиться проявления экстремизма, а потому необходима сплоченность среди демократических партий, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС) в интервью Bild am Sonntag.
"Страх и неуверенность - топливо для экстремистов. И перед грядущей зимой люди испытывают такую неуверенность, какую не испытывали давно. Смешение кризисов, таких как энергетический и коронавирусный, может привести к перенапряжению и дестабилизации демократии. Поэтому демократические партии должны проявлять четкую позицию, меньше спорить и приободрять граждан", - сообщил он.
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Также он призвал министров экономики и финансов, Роберта Хабека и Кристиана Линднера, перестать вести споры о продлении работы АЭС, а канцлера Олафа Шольца – урезонить этих двух "задир".
"Нет окончательного продления срока эксплуатации АЭС как минимум до 2024 года. Нет быстрой реализации торможения цен на газ и послаблений для граждан в октябре и ноябре", - перечислил политик то, чего, по его мнению, сейчас не хватает.
Между министром экономики Германии Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линдером уже несколько месяцев ведется спор о вопросах продления эксплуатации немецких АЭС. Хабек, принадлежащий к партии "Зеленые", высказывается о намерении продлить работу двух из трех атомных электростанций до марта 2023 года, в то время как Линднер призывает к продлению эксплуатации всех трех станций до 2024 года.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреРоберт ХабекМаркус ЗедерКристиан ЛинднерРоссияБаварияГерманияХДС/ХСС
 
 
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