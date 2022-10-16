https://ria.ru/20221016/gaz-1824411912.html
Песков оценил последствия введения потолка цен на российский газ в ЕС
Песков оценил последствия введения потолка цен на российский газ в ЕС - РИА Новости, 16.10.2022
Песков оценил последствия введения потолка цен на российский газ в ЕС
В случае установления потолка цен на российский газ это станет еще одной ценой, которую будут платить граждане стран, присоединившихся к этому решению, считает... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:46
2022-10-16T14:46
2022-10-16T14:48
экономика
европа
евросоюз
дмитрий песков
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт - РИА Новости. В случае установления потолка цен на российский газ это станет еще одной ценой, которую будут платить граждане стран, присоединившихся к этому решению, считает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет еще одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа, евросоюз, дмитрий песков, россия
Экономика, Европа, Евросоюз, Дмитрий Песков, Россия
14:46 16.10.2022 (обновлено: 14:48 16.10.2022)
Песков оценил последствия введения потолка цен на российский газ в ЕС
Песков об ограничении цен на российский газ: цена, которую будут платить граждане Европы