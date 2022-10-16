https://ria.ru/20221016/gaz-1824411912.html

Песков оценил последствия введения потолка цен на российский газ в ЕС

Песков оценил последствия введения потолка цен на российский газ в ЕС - РИА Новости, 16.10.2022

Песков оценил последствия введения потолка цен на российский газ в ЕС

В случае установления потолка цен на российский газ это станет еще одной ценой, которую будут платить граждане стран, присоединившихся к этому решению, считает... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:46

2022-10-16T14:46

2022-10-16T14:48

экономика

европа

евросоюз

дмитрий песков

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт - РИА Новости. В случае установления потолка цен на российский газ это станет еще одной ценой, которую будут платить граждане стран, присоединившихся к этому решению, считает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет еще одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.

https://ria.ru/20221014/g7-1823897379.html

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, европа, евросоюз, дмитрий песков, россия